14 ноября 2022
13 ноября 2022

В ЯНАО призвали помочь собрать новогодние подарки для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Екатеринбург
Защитникам соберут подарочные наборы и напишут слова поддержки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителей ЯНАО призвали помочь собрать подарки к Новому году военнослужащим, которые участвуют в специальной операции. Волонтеры хотят порадовать защитников и устроить для них праздник, рассказал активист Игорь Заборовский.

«Давайте устроим нашим защитникам хотя бы небольшой праздник! Мы уже нашли машину, на которой повезем подарки. В этот раз будет большая фура с прицепом! Она не должна уйти пустой! До выезда осталось меньше месяца, до окончания сбора еще меньше, а на пунктах сбора пока очень скучно и тихо… Посылок собрано очень мало…», — написал Заборовский.

Для защитников планируется собрать и оформить новогодние наборы, написать слова поддержки. Отмечается, что это последний сбор в этом году. Следующую помощь активисты отвезут в феврале.

Ранее сообщалось, что активисты из Надыма повезут помощь солдатам на передовую на территорию Донбасса. Для защитников собирали теплые вещи, медикаменты, а также средства на радиостанции и квадрокоптеры.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских силовиков.

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Жителей ЯНАО призвали помочь собрать подарки к Новому году военнослужащим, которые участвуют в специальной операции. Волонтеры хотят порадовать защитников и устроить для них праздник, рассказал активист Игорь Заборовский. «Давайте устроим нашим защитникам хотя бы небольшой праздник! Мы уже нашли машину, на которой повезем подарки. В этот раз будет большая фура с прицепом! Она не должна уйти пустой! До выезда осталось меньше месяца, до окончания сбора еще меньше, а на пунктах сбора пока очень скучно и тихо… Посылок собрано очень мало…», — написал Заборовский. Для защитников планируется собрать и оформить новогодние наборы, написать слова поддержки. Отмечается, что это последний сбор в этом году. Следующую помощь активисты отвезут в феврале. Ранее сообщалось, что активисты из Надыма повезут помощь солдатам на передовую на территорию Донбасса. Для защитников собирали теплые вещи, медикаменты, а также средства на радиостанции и квадрокоптеры. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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