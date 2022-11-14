В ЯНАО призвали помочь собрать новогодние подарки для участников СВО

Защитникам соберут подарочные наборы и напишут слова поддержки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителей ЯНАО призвали помочь собрать подарки к Новому году военнослужащим, которые участвуют в специальной операции. Волонтеры хотят порадовать защитников и устроить для них праздник, рассказал активист Игорь Заборовский.

«Давайте устроим нашим защитникам хотя бы небольшой праздник! Мы уже нашли машину, на которой повезем подарки. В этот раз будет большая фура с прицепом! Она не должна уйти пустой! До выезда осталось меньше месяца, до окончания сбора еще меньше, а на пунктах сбора пока очень скучно и тихо… Посылок собрано очень мало…», — написал Заборовский.

Для защитников планируется собрать и оформить новогодние наборы, написать слова поддержки. Отмечается, что это последний сбор в этом году. Следующую помощь активисты отвезут в феврале.

Ранее сообщалось, что активисты из Надыма повезут помощь солдатам на передовую на территорию Донбасса. Для защитников собирали теплые вещи, медикаменты, а также средства на радиостанции и квадрокоптеры.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских силовиков.