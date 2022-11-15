15 ноября 2022

В Екатеринбурге в ДТП пострадали водители и их автомобили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП ХМАО Югорск, дтп
Машины и водители получили повреждения (фото из архива) Фото:

Дорожно-транспортное происшествие, где пострадали оба водителя, произошло на улице Машиностроителей около полуночи 15 ноября. Об этом сообщает информационное агентство «Ночные новости».

«Автомобиль „Лада Гранта“ двигался по улице Машиностроителей в сторону площади Первой Пятилетки, решив развернуться возле учебного корпуса №12 РГППУ, и не пропустив следующий по встречной полосе „БМВ“, получил сильный удар в правое крыло. От столкновения „Ладу Гранта“ вынесло на тротуар, ударив об дерево и столб», — рассказали «Ночные новости».

У 19-летнего водителя «Гранты» диагностирован перелом основания черепа, а 30-летняя женщина, управлявшая «БМВ» сломала руку. В обеих машинах пассажиры отсутствовали, пострадавших водителей увезли в 36-ю городскую больницу.

Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП на Уралмаше. Сразу четыре автомобиля столкнулись из-за гололеда.

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Дорожно-транспортное происшествие, где пострадали оба водителя, произошло на улице Машиностроителей около полуночи 15 ноября. Об этом сообщает информационное агентство «Ночные новости». «Автомобиль „Лада Гранта“ двигался по улице Машиностроителей в сторону площади Первой Пятилетки, решив развернуться возле учебного корпуса №12 РГППУ, и не пропустив следующий по встречной полосе „БМВ“, получил сильный удар в правое крыло. От столкновения „Ладу Гранта“ вынесло на тротуар, ударив об дерево и столб», — рассказали «Ночные новости». У 19-летнего водителя «Гранты» диагностирован перелом основания черепа, а 30-летняя женщина, управлявшая «БМВ» сломала руку. В обеих машинах пассажиры отсутствовали, пострадавших водителей увезли в 36-ю городскую больницу. Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП на Уралмаше. Сразу четыре автомобиля столкнулись из-за гололеда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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