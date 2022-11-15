Машины и водители получили повреждения (фото из архива) Фото: УМВД России по ХМАО — Югре

Дорожно-транспортное происшествие, где пострадали оба водителя, произошло на улице Машиностроителей около полуночи 15 ноября. Об этом сообщает информационное агентство «Ночные новости».

«Автомобиль „Лада Гранта“ двигался по улице Машиностроителей в сторону площади Первой Пятилетки, решив развернуться возле учебного корпуса №12 РГППУ, и не пропустив следующий по встречной полосе „БМВ“, получил сильный удар в правое крыло. От столкновения „Ладу Гранта“ вынесло на тротуар, ударив об дерево и столб», — рассказали «Ночные новости».

У 19-летнего водителя «Гранты» диагностирован перелом основания черепа, а 30-летняя женщина, управлявшая «БМВ» сломала руку. В обеих машинах пассажиры отсутствовали, пострадавших водителей увезли в 36-ю городскую больницу.

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