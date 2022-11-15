15 ноября 2022

Военный эксперт Леонков предположил, что в Польше упали ракеты украинской С-300

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
В польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300 Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

В польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300. Об этом заявил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«На территорию Польши могли залететь нештатно сработавшие украинские зенитные управляемые ракеты системы С-300. Мы ранее уже видели такие примеры, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

По его словам, исключено, что упавшие ракеты являются российскими, так как отечественные ракеты — это высокоточное оружие, которое сбить с курса практически невозможно. «Кроме того, их полетный курс рассчитывается так, чтобы исключить залет на сопредельные территории. Поэтому заявления Польши — из области фантастики», — подчеркнул военный аналитик. Он добавил, что масса российских крылатых ракет настолько огромна, что при взрыве боевых частей трактор и прицеп разнесло бы на части. При этом на фото видно, что разрушения соответствуют в разы меньшему количеству взрывчатки.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Они попали в зерносушилку, при этом два человека погибли. В ответ на это Польша подняла в воздух свои истребители. В свою очередь, в Пентагоне не смогли подтвердить информацию о том, что ракеты были российскими. В Минобороны назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки.

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В польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300. Об этом заявил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «На территорию Польши могли залететь нештатно сработавшие украинские зенитные управляемые ракеты системы С-300. Мы ранее уже видели такие примеры, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов», — сказал он в разговоре с РИА Новости. По его словам, исключено, что упавшие ракеты являются российскими, так как отечественные ракеты — это высокоточное оружие, которое сбить с курса практически невозможно. «Кроме того, их полетный курс рассчитывается так, чтобы исключить залет на сопредельные территории. Поэтому заявления Польши — из области фантастики», — подчеркнул военный аналитик. Он добавил, что масса российских крылатых ракет настолько огромна, что при взрыве боевых частей трактор и прицеп разнесло бы на части. При этом на фото видно, что разрушения соответствуют в разы меньшему количеству взрывчатки. Вечером 15 ноября две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Они попали в зерносушилку, при этом два человека погибли. В ответ на это Польша подняла в воздух свои истребители. В свою очередь, в Пентагоне не смогли подтвердить информацию о том, что ракеты были российскими. В Минобороны назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки.
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