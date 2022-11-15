Тюменские рыбаки рассказали, когда откроют «первый лед»

Рыбаки Тюменской области открывают зимний сезон

16 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменские рыбаки рассказали, когда откроют зимний сезон Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Тюменские рыбаки рассказали о том, когда планируют начать зимний сезон. Информацией об этом они поделились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Тюменской области». «Когда собираетесь открыть свой первый лед 2022-2023 в Тюмени?» — поинтересовался Андрей Финогеев. Большинство рыбаков сообщили, что планируют дождаться выходных. Некоторые откроют сезон, как только встанет лед. Но нашлись и те, кто уже успел порыбачить. «Уже давно открыл», — написал Дмитрий Романов. «30 октября на льду был в черте города», — прокомментировал Анатолий Аксенов. Открывать зимний сезон рыбаки области планируют в основном с окуня, чуть меньше тюменцев заинтересованы в ловле ротана и щуки. Ранее URA.RU писало о том, что тюменских рыбаков предупредили об опасности на водоемах. Житель области попросил земляков поберечь себя, и отложить поездки на рыбалку пока лед не укрепится.

Тюменские рыбаки рассказали о том, когда планируют начать зимний сезон. Информацией об этом они поделились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Тюменской области». «Когда собираетесь открыть свой первый лед 2022-2023 в Тюмени?» — поинтересовался Андрей Финогеев. Большинство рыбаков сообщили, что планируют дождаться выходных. Некоторые откроют сезон, как только встанет лед. Но нашлись и те, кто уже успел порыбачить. «Уже давно открыл», — написал Дмитрий Романов. «30 октября на льду был в черте города», — прокомментировал Анатолий Аксенов. Открывать зимний сезон рыбаки области планируют в основном с окуня, чуть меньше тюменцев заинтересованы в ловле ротана и щуки. Ранее URA.RU писало о том, что тюменских рыбаков предупредили об опасности на водоемах. Житель области попросил земляков поберечь себя, и отложить поездки на рыбалку пока лед не укрепится.