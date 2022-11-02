02 ноября 2022
01 ноября 2022

Тюменских рыбаков предупредили об опасности на водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, рыбак, удочка, рыбалка весной
Рыбак предупредил тюменцев об опасности на водоемах Фото:

Тюменец предупредил рыбаков области об опасности, которая может поджидать их на водоемах. Соответствующий пост тюменец разместил в группе «Рыбалка в Тюменской области». Он попросил их поберечь себя и подумать о близких.

«Лед будет опасным еще недели две — три, не ходите друзья. Не ищите мокрые штаны, как минимум, а как максимум — мокрые глаза у родных на всю жизнь. Берегите себя», — написал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь с ником Валентин Будейко.

Тюменцы согласились с автором поста. «В данном случае лучше недобдеть, чем потом перебдеть», — подметил Юрий Макарычев. Некоторые комментаторы с юмором отнеслись к просьбе Будейко. «Да, а вы тем временем всех рыб переловите, пока мы по домам сидим», — предположил Михаил Жулин.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский рыбак поймал несколько крупных рыб на реке Иртыш. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях.

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Тюменец предупредил рыбаков области об опасности, которая может поджидать их на водоемах. Соответствующий пост тюменец разместил в группе «Рыбалка в Тюменской области». Он попросил их поберечь себя и подумать о близких. «Лед будет опасным еще недели две — три, не ходите друзья. Не ищите мокрые штаны, как минимум, а как максимум — мокрые глаза у родных на всю жизнь. Берегите себя», — написал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь с ником Валентин Будейко. Тюменцы согласились с автором поста. «В данном случае лучше недобдеть, чем потом перебдеть», — подметил Юрий Макарычев. Некоторые комментаторы с юмором отнеслись к просьбе Будейко. «Да, а вы тем временем всех рыб переловите, пока мы по домам сидим», — предположил Михаил Жулин. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский рыбак поймал несколько крупных рыб на реке Иртыш. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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