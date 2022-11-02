Тюменских рыбаков предупредили об опасности на водоемах

Тюменец предупредил рыбаков области об опасности, которая может поджидать их на водоемах. Соответствующий пост тюменец разместил в группе «Рыбалка в Тюменской области». Он попросил их поберечь себя и подумать о близких.
«Лед будет опасным еще недели две — три, не ходите друзья. Не ищите мокрые штаны, как минимум, а как максимум — мокрые глаза у родных на всю жизнь. Берегите себя», — написал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь с ником Валентин Будейко.
Тюменцы согласились с автором поста. «В данном случае лучше недобдеть, чем потом перебдеть», — подметил Юрий Макарычев. Некоторые комментаторы с юмором отнеслись к просьбе Будейко. «Да, а вы тем временем всех рыб переловите, пока мы по домам сидим», — предположил Михаил Жулин.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменский рыбак поймал несколько крупных рыб на реке Иртыш. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях.
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