Тюменских рыбаков предупредили об опасности на водоемах

03 ноября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Рыбак предупредил тюменцев об опасности на водоемах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюменец предупредил рыбаков области об опасности, которая может поджидать их на водоемах. Соответствующий пост тюменец разместил в группе «Рыбалка в Тюменской области». Он попросил их поберечь себя и подумать о близких. «Лед будет опасным еще недели две — три, не ходите друзья. Не ищите мокрые штаны, как минимум, а как максимум — мокрые глаза у родных на всю жизнь. Берегите себя», — написал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь с ником Валентин Будейко. Тюменцы согласились с автором поста. «В данном случае лучше недобдеть, чем потом перебдеть», — подметил Юрий Макарычев. Некоторые комментаторы с юмором отнеслись к просьбе Будейко. «Да, а вы тем временем всех рыб переловите, пока мы по домам сидим», — предположил Михаил Жулин. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский рыбак поймал несколько крупных рыб на реке Иртыш. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях.

Тюменец предупредил рыбаков области об опасности, которая может поджидать их на водоемах. Соответствующий пост тюменец разместил в группе «Рыбалка в Тюменской области». Он попросил их поберечь себя и подумать о близких. «Лед будет опасным еще недели две — три, не ходите друзья. Не ищите мокрые штаны, как минимум, а как максимум — мокрые глаза у родных на всю жизнь. Берегите себя», — написал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь с ником Валентин Будейко. Тюменцы согласились с автором поста. «В данном случае лучше недобдеть, чем потом перебдеть», — подметил Юрий Макарычев. Некоторые комментаторы с юмором отнеслись к просьбе Будейко. «Да, а вы тем временем всех рыб переловите, пока мы по домам сидим», — предположил Михаил Жулин. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский рыбак поймал несколько крупных рыб на реке Иртыш. Фотографиями улова он поделился в социальных сетях.