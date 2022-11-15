Пленные солдаты ВСУ рассказали о наплевательском отношении офицеров к бойцам

Украинские военнопленные: офицеры отправляли бойцов на позиции ДНР

16 ноября 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Пленные возмущены такой безответственностью своих командиров и безразличием к судьбе солдат Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинских командиров обвинили в безответственном и безразличном отношении к судьбе своих солдат. На халатность офицеров ВСУ пожаловалось несколько украинских военнопленных из пятого полка. Военнопленные рассказали, что их перебросили из Сумской области. Там их мобилизовали и определили в пятый полк. Через 18 дней был их первый выход на первую линию, где они сразу же попали в плен. «Он (офицер пятого полка — прим. ред. URA.RU) нас (вновь прибывших — прим. ред.) довел до полдороги, своим бойцам сказал, чтобы нас туда (на позицию, где попали в плен — прим. ред.) отвел», — рассказал РИА Новости один из военнопленных. «Мы только начали расходится и их (украинских командиров, — прим. ред. URA.RU) уже не было. Ни их, ни рации, ни телефонов — ничего не было», — отметил он. «На позиции, оказывается, уже были военные ДНР — они нас ждали с другого конца позиции. Ну и он (офицер пятого полка — прим. ред.) уже знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули», — доложил другой военный. «С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена. […] Ничего не рассказывают, не доводят, […] привозят, кидают на мясо — и все», — поделился Сергей Грицай, мобилизованный из-под Сум. Ранее российский боец Максим, который вернулся из украинского плена, рассказал о пытках и избиениях со стороны ВСУ. «Такие муки не дай бог кому-то пройти», — посетовал он. Как отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, практически все бойцы, которых России удалось освободить из плена с начала СВО, указывают на то, что к ним применялись физические пытки и моральное воздействие.

Украинских командиров обвинили в безответственном и безразличном отношении к судьбе своих солдат. На халатность офицеров ВСУ пожаловалось несколько украинских военнопленных из пятого полка. Военнопленные рассказали, что их перебросили из Сумской области. Там их мобилизовали и определили в пятый полк. Через 18 дней был их первый выход на первую линию, где они сразу же попали в плен. «Он (офицер пятого полка — прим. ред. URA.RU) нас (вновь прибывших — прим. ред.) довел до полдороги, своим бойцам сказал, чтобы нас туда (на позицию, где попали в плен — прим. ред.) отвел», — рассказал РИА Новости один из военнопленных. «Мы только начали расходится и их (украинских командиров, — прим. ред. URA.RU) уже не было. Ни их, ни рации, ни телефонов — ничего не было», — отметил он. «На позиции, оказывается, уже были военные ДНР — они нас ждали с другого конца позиции. Ну и он (офицер пятого полка — прим. ред.) уже знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули», — доложил другой военный. «С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена. […] Ничего не рассказывают, не доводят, […] привозят, кидают на мясо — и все», — поделился Сергей Грицай, мобилизованный из-под Сум. Ранее российский боец Максим, который вернулся из украинского плена, рассказал о пытках и избиениях со стороны ВСУ. «Такие муки не дай бог кому-то пройти», — посетовал он. Как отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, практически все бойцы, которых России удалось освободить из плена с начала СВО, указывают на то, что к ним применялись физические пытки и моральное воздействие.