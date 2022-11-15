Тюменцы активно покупают жилье за границей

16 ноября 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Среди тюменцев вырос спрос на покупку недвижимости за рубежом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU У тюменцев за последние два месяца (сентябрь, октябрь) заметно вырос спрос на недвижимость за границей. Самая популярная страна — Турция. Об этом сообщает журнал «Деловой квартал». «В данный момент мы обрабатываем несколько заявок на покупку зарубежной недвижимости. В основном это Турция, начали работать с Северным Кипром», — ссылается журнал на слова Натальи Романовой, директора агентства недвижимости «Адвекс-Т. Она также отметила, что сейчас жилье за рубежом покупают с целью переезда. Хотя, раньше главной целью покупки было инвестирование. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики рассказали, где в Тюмени подорожала недвижимость. Например, в районе Дома обороны цена выросла на 13 процентов.

У тюменцев за последние два месяца (сентябрь, октябрь) заметно вырос спрос на недвижимость за границей. Самая популярная страна — Турция. Об этом сообщает журнал «Деловой квартал». «В данный момент мы обрабатываем несколько заявок на покупку зарубежной недвижимости. В основном это Турция, начали работать с Северным Кипром», — ссылается журнал на слова Натальи Романовой, директора агентства недвижимости «Адвекс-Т. Она также отметила, что сейчас жилье за рубежом покупают с целью переезда. Хотя, раньше главной целью покупки было инвестирование. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики рассказали, где в Тюмени подорожала недвижимость. Например, в районе Дома обороны цена выросла на 13 процентов.