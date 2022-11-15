15 ноября 2022
14 ноября 2022

Тюменцы активно покупают жилье за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Консульство Республики Корея в Тюмени. Тюмень, город тюмень, тура, недвижимость, новостройки
Среди тюменцев вырос спрос на покупку недвижимости за рубежом Фото:

У тюменцев за последние два месяца (сентябрь, октябрь) заметно вырос спрос на недвижимость за границей. Самая популярная страна — Турция. Об этом сообщает журнал «Деловой квартал».

«В данный момент мы обрабатываем несколько заявок на покупку зарубежной недвижимости. В основном это Турция, начали работать с Северным Кипром», — ссылается журнал на слова Натальи Романовой, директора агентства недвижимости «Адвекс-Т.

Она также отметила, что сейчас жилье за рубежом покупают с целью переезда. Хотя, раньше главной целью покупки было инвестирование.

Ранее URA.RU сообщало, что аналитики рассказали, где в Тюмени подорожала недвижимость. Например, в районе Дома обороны цена выросла на 13 процентов.

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У тюменцев за последние два месяца (сентябрь, октябрь) заметно вырос спрос на недвижимость за границей. Самая популярная страна — Турция. Об этом сообщает журнал «Деловой квартал». «В данный момент мы обрабатываем несколько заявок на покупку зарубежной недвижимости. В основном это Турция, начали работать с Северным Кипром», — ссылается журнал на слова Натальи Романовой, директора агентства недвижимости «Адвекс-Т. Она также отметила, что сейчас жилье за рубежом покупают с целью переезда. Хотя, раньше главной целью покупки было инвестирование. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики рассказали, где в Тюмени подорожала недвижимость. Например, в районе Дома обороны цена выросла на 13 процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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