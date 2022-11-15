Тюменцы активно покупают жилье за границей

У тюменцев за последние два месяца (сентябрь, октябрь) заметно вырос спрос на недвижимость за границей. Самая популярная страна — Турция. Об этом сообщает журнал «Деловой квартал».
«В данный момент мы обрабатываем несколько заявок на покупку зарубежной недвижимости. В основном это Турция, начали работать с Северным Кипром», — ссылается журнал на слова Натальи Романовой, директора агентства недвижимости «Адвекс-Т.
Она также отметила, что сейчас жилье за рубежом покупают с целью переезда. Хотя, раньше главной целью покупки было инвестирование.
Ранее URA.RU сообщало, что аналитики рассказали, где в Тюмени подорожала недвижимость. Например, в районе Дома обороны цена выросла на 13 процентов.
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