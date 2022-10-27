В Тюмени подорожала недвижимость в районах: ДОК, Дом обороны и Воровского

В таких районах, как Червишевский тракт и Ембаево цена наоборот стала снижаться Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Стоимость недвижимости в некоторых районах Тюмени выросла более, чем на 10 процентов. Об этом URA.RU рассказали аналитики застройщика «Меридиан».

«В районах: Воровского, Дома обороны и ДОКа цена выросла на 10, 13 и 14 процентов соответственно. В настоящий момент средняя цена за квадратный метр составляет 129, 103 и 114 тысяч рублей», — поделилась аналитик Галина Мешалкина.

В таких районах, как Червишевский тракт и Ембаево цена наоборот стала снижаться. Стоимость квадратного метра на Червишевском тракте стала меньше на три процента, а в Ембаево на два. Мешалкина отметила, что на сегодняшний день изменение цен по районам неравномерное.

Тюменцы стали чаще всего приобретать однокомнатные и двухкомнатные квартиры, хотя еще весной спрос на однушки был для рынка недвижимости непривычно низким. От всех продаж рынка сделки по однокомнатным квартирам составляют 37-40 процентов, а по двухкомнатным 30-35 процентов. Интерес тюменцев в настоящий момент наблюдается к таким районам, как ДОК, Ембаево, КПД, Восточный, Ново-Патрушево и Тюменская слобода.

Ранее URA.RU писало о том, что Лесобазу тюменцы считают самым криминальным районом в городе. Но несмотря на это, местная недвижимость пользуется у жителей и гостей города популярностью.