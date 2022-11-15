HeadHunter раскрыл самые популярные вакансии в ЯНАО

Специализация водителя — наиболее распространенная среди соискателей из ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.
«Наиболее распространенные специализации среди соискателей из ЯНАО: водитель — 5,3% от общего количества актуальных резюме в регионе; менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами — 5,1%, бухгалтер — 5,1%», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что экономистов, делопроизводителей и архивариусов 4,9—4,2% от соискателей. Продавец-консультант, продавец-кассир, администратор, инженер-конструктор, инженер-проектировщик, секретарь, помощник руководителя, ассистент, специалист по кадрам занимают 3,7-3,1% от общего количества соискателей в регионе.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО назвали самых востребованных сотрудников в регионе. Количество безработных уменьшилось на 17%.
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