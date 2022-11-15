Аналитики SuperJob: пермские компании отказываются от корпоративов

Многие пермские компании в этом году отказываются от новогоднего корпоратива. Это выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
«Каждая пятая компания в Перми отказалась от новогодних корпоративов. Каждая третья еще не приняла решение», — сообщили аналитики.
Причиной отказа проводить корпоратив стала, в первую очередь, сложная экономическая ситуация. Так ответили 11% отказавшихся. Еще в 8% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В каждой третьей компании (33%) еще не решили, будут праздновать или нет.
Из общего числа тех, кто все же будет с коллегами праздновать Новый год, 26% отметят его в офисе. В ресторане будут праздновать — 18%. Уедут за город — 4% компаний.
Ранее URA.RU сообщало, что пермские бары открыли бронь на новогодние корпоративы. В октябре более 40 площадок заявили о готовности проводить праздники.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P