Курганских чиновников планируют нанимать в упрощенном порядке

16 ноября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Планируется, что нововведение для чиновников будет действовать до конца 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской облдумы предложили до 2023 года включительно не проводить конкурсный отбор на замещение должностей государственной гражданской службы. Об этом стало известно 16 ноября во время заседания комитета областной думы по законодательству и государственному строительству, передает корреспондент URA.RU. «В закон внесли изменения, предусматривающие, что в случаях предусмотренных федеральным законом конкурс на замещение должностей государственной гражданской службы может не проводиться, и также предусмотрено, что в 2022-м, 2023-м годах по решению нанимателя конкурс может не проводиться. Ранее конкурс не проводился только по замещению младшей группы должностей», — сообщила на комитете главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления облдумы Анна Гребенюк. По словам депутата Родиона Вяткина, это изменение поможет сохранить и расширить возможности унифицированного участия в профессиональной государственной службе. Участники комитета рекомендовали внести эти изменения в областной закон. Ранее стало известно, что начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области ищут на сайте объявлений по поиску работы. В конце октября было размещено 46 таких объявлений.

Депутаты Курганской облдумы предложили до 2023 года включительно не проводить конкурсный отбор на замещение должностей государственной гражданской службы. Об этом стало известно 16 ноября во время заседания комитета областной думы по законодательству и государственному строительству, передает корреспондент URA.RU. «В закон внесли изменения, предусматривающие, что в случаях предусмотренных федеральным законом конкурс на замещение должностей государственной гражданской службы может не проводиться, и также предусмотрено, что в 2022-м, 2023-м годах по решению нанимателя конкурс может не проводиться. Ранее конкурс не проводился только по замещению младшей группы должностей», — сообщила на комитете главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления облдумы Анна Гребенюк. По словам депутата Родиона Вяткина, это изменение поможет сохранить и расширить возможности унифицированного участия в профессиональной государственной службе. Участники комитета рекомендовали внести эти изменения в областной закон. Ранее стало известно, что начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области ищут на сайте объявлений по поиску работы. В конце октября было размещено 46 таких объявлений.