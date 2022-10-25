Десятки объявлений о вакансиях в структурах правительства Курганской области опубликованы на популярном сайте по поиску работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области ищут на сайте объявлений по поиску работы. Десятки вакансий опубликованы на портале SuperJob.ru.

«Правительство Курганской области. Начальник управления государственной службы и кадров. Опыт работы от трех лет, высшее образование, полная занятость. Заработная плата — от 42 000 рублей в месяц», — говорится в одном из опубликованных объявлений. Начальник управления должен формировать кадровый состав, организовывать конкурсы на замещение вакантных должностей в правительстве, проводить аттестацию чиновников и многое другое.

Всего на сайте по поиску работы опубликованы 46 объявлений о вакансиях в курганском правительстве. Помимо начальников отделов, нужны главные и ведущие специалисты, рядовые сотрудники. Есть вакансия заместителя директора департамента по правовым вопросам. Зарплата указана от 32 500 до 37 500 рублей.

В департамент информационной и внутренней политики курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию по поиску кадров. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв. Подобные конкурсы в различных структурах проходят постоянно, отмечали ранее власти региона.

На сайте по поиску работы опубликована вакансия начальника одного из управлений в правительстве Курганской области Скриншот с сайта SuperJob.ru