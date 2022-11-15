Пермячка отсудила у магазина 250 тысяч за сломанную поясницу в гололед

Арендаторы магазина пытались оспорить решение, но не вышло Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Кунгурского района (Пермский край) отсудила у арендатора магазина 250 тысяч рублей за падение на обледеневшем крыльце, которое привело к перелому поясницы. Подробности сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Несчастный случай произошел в марте. Подходя ко входу в продуктовый магазин №12 в селе Юговское, женщина поскользнулась и упала на металлический мусорный бак. Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом поясничного отдела», — сообщили в пресс-службе суда.

Женщина лежала в отделении травматологии, затем по состоянию здоровья ее перевели в кардиологическое отделение. Через неделю пациентку выписали из стационара на амбулаторное лечение домой. Потерпевшая позднее обратилась в Кунгурский городской суд, чтобы отсудить у арендаторов магазина — СПО «Калининское» — моральный ущерб за пережитое.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с ответчика в пользу пострадавшей 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Представитель СПО «Калининское» пытался оспорить решение, просил уменьшить размер компенсации, но судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение без изменения.

Ранее URA.RU сообщало, что другой пермячке удалось отсудить у управляющей компании полмиллиона за травму в гололед. Она травмировала голову.