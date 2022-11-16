Эрдоган принял сторону России в инциденте с ракетами в Польше

16 ноября 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши, заявил Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Россия не имеет никакого отношения к падению двух ракет на территории Польши на границе с Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что верит позиции России по поводу данного инцидента. «Данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши», — сказал Эрдоган. Его слова приводит Yeni Safak Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России с требованием разъяснить взрыв ракеты в Польше. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства».

Россия не имеет никакого отношения к падению двух ракет на территории Польши на границе с Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что верит позиции России по поводу данного инцидента. «Данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши», — сказал Эрдоган. Его слова приводит Yeni Safak Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России с требованием разъяснить взрыв ракеты в Польше. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства».