Эрдоган принял сторону России в инциденте с ракетами в Польше

Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши, заявил Эрдоган
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Россия не имеет никакого отношения к падению двух ракет на территории Польши на границе с Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что верит позиции России по поводу данного инцидента.
«Данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши», — сказал Эрдоган. Его слова приводит Yeni Safak
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России с требованием разъяснить взрыв ракеты в Польше. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства».
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