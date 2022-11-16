Эрдоган принял сторону России в инциденте с ракетами в Польше

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши, заявил Эрдоган Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Россия не имеет никакого отношения к падению двух ракет на территории Польши на границе с Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что верит позиции России по поводу данного инцидента.

«Данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши», — сказал Эрдоган. Его слова приводит Yeni Safak

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России с требованием разъяснить взрыв ракеты в Польше. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства».

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Россия не имеет никакого отношения к падению двух ракет на территории Польши на границе с Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что верит позиции России по поводу данного инцидента. «Данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши», — сказал Эрдоган. Его слова приводит Yeni Safak Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России с требованием разъяснить взрыв ракеты в Польше. Диппредставитель считает, что на востоке страны упал снаряд якобы «российского производства».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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