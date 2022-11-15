15 ноября 2022

В Екатеринбург ввезли более 10 миллионов клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
В Екатеринбург поступили нидерландские насекомые Фото:

Для борьбы с вредителями растений на цветах в Екатеринбург поступило более 10 миллионов насекомых и клещей. Груз сопровождался ветеринарными документами.

«Из Москвы в аэропорт „Кольцово“ города Екатеринбург поступило 10,62 миллионов насекомых и клещей-энтомофагов происхождением Нидерланды. Причиной стала борьба с вредителями растений на цветах», — сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Груз поступил 15 ноября. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области уничтожили опасные растения из Израиля. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасного вредителя.

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Для борьбы с вредителями растений на цветах в Екатеринбург поступило более 10 миллионов насекомых и клещей. Груз сопровождался ветеринарными документами. «Из Москвы в аэропорт „Кольцово“ города Екатеринбург поступило 10,62 миллионов насекомых и клещей-энтомофагов происхождением Нидерланды. Причиной стала борьба с вредителями растений на цветах», — сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. Груз поступил 15 ноября. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области уничтожили опасные растения из Израиля. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасного вредителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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