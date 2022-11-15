В Екатеринбург ввезли более 10 миллионов клещей

Для борьбы с вредителями растений на цветах в Екатеринбург поступило более 10 миллионов насекомых и клещей. Груз сопровождался ветеринарными документами.
«Из Москвы в аэропорт „Кольцово“ города Екатеринбург поступило 10,62 миллионов насекомых и клещей-энтомофагов происхождением Нидерланды. Причиной стала борьба с вредителями растений на цветах», — сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Груз поступил 15 ноября. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области уничтожили опасные растения из Израиля. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасного вредителя.
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