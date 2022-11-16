В Народной милиции ЛНР заявили о масштабном наступлении ВСУ

16 ноября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

ВСУ ведут наступление на луганском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ пытаются прорвать линию обороны от Попасной до Харьковской области. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал Марочко в эфире «Соловьев Live». По его словам, на луганском направлении стабильно напряженная ситуация. Ранее Марочко сообщил, что ВСУ перебросили основные усилия с херсонского направления на луганское. По его словам, украинская армия теперь считает это направление приоритетным, передает «Федеральное агентство новостей». Российские военные освободили ЛНР в ходе спецоперации на Украине, регион вошел в состав РФ.

ВСУ пытаются прорвать линию обороны от Попасной до Харьковской области. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал Марочко в эфире «Соловьев Live». По его словам, на луганском направлении стабильно напряженная ситуация. Ранее Марочко сообщил, что ВСУ перебросили основные усилия с херсонского направления на луганское. По его словам, украинская армия теперь считает это направление приоритетным, передает «Федеральное агентство новостей». Российские военные освободили ЛНР в ходе спецоперации на Украине, регион вошел в состав РФ.