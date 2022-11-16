В МИД РФ назвали «ничтожной» резолюцию ООН по репарациям Украине

Резолюция Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) о выплате репараций Украине ничтожна с международно-правовой точки зрения. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации.
«Несмотря на свой откровенный антироссийский характер принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения. Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов», — сообщает официальный сайт МИД РФ.
Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция о возмещения ущерба Киеву, принятая накануне Генассамблеей ООН, с точки зрения права, никому ничего не дает. Полянский добавил, что принятие данного документа подрывает авторитет ООН.
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Резолюция Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) о выплате репараций Украине ничтожна с международно-правовой точки зрения. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации. «Несмотря на свой откровенный антироссийский характер принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения. Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов», — сообщает официальный сайт МИД РФ. Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция о возмещения ущерба Киеву, принятая накануне Генассамблеей ООН, с точки зрения права, никому ничего не дает. Полянский добавил, что принятие данного документа подрывает авторитет ООН.