В МИД РФ назвали «ничтожной» резолюцию ООН по репарациям Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни компетенцией для принятия резолюции, сообщает МИД РФ Фото:

Резолюция Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) о выплате репараций Украине ничтожна с международно-правовой точки зрения. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации.

«Несмотря на свой откровенный антироссийский характер принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения. Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов», — сообщает официальный сайт МИД РФ.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция о возмещения ущерба Киеву, принятая накануне Генассамблеей ООН, с точки зрения права, никому ничего не дает. Полянский добавил, что принятие данного документа подрывает авторитет ООН.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Резолюция Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) о выплате репараций Украине ничтожна с международно-правовой точки зрения. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации. «Несмотря на свой откровенный антироссийский характер принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения. Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов», — сообщает официальный сайт МИД РФ. Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция о возмещения ущерба Киеву, принятая накануне Генассамблеей ООН, с точки зрения права, никому ничего не дает. Полянский добавил, что принятие данного документа подрывает авторитет ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...