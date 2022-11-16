Страны G20 согласовали выведение гуманитарной деятельности из-под санкций

«Большая двадцатка» решила снять санкции, ограничивающие гуманитарную деятельность
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Страны G20 по итогам саммита в Индонезии приняли декларацию, в которой согласовали выведение гуманитарной деятельности из-под санкций. Декларация опубликована на сайте Еврокомиссии.
В декларации страны G20 также подчеркнули важность сохранения зерновой сделки. В совместном заявлении стран также говорится о недопустимости применения ядерного оружия.
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