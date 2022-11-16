Страны G20 согласовали выведение гуманитарной деятельности из-под санкций

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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, поле, зерно, сельхозтехника, пахота
«Большая двадцатка» решила снять санкции, ограничивающие гуманитарную деятельность Фото:
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Страны G20 по итогам саммита в Индонезии приняли декларацию, в которой согласовали выведение гуманитарной деятельности из-под санкций. Декларация опубликована на сайте Еврокомиссии.

В декларации страны G20 также подчеркнули важность сохранения зерновой сделки. В совместном заявлении стран также говорится о недопустимости применения ядерного оружия.

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Страны G20 по итогам саммита в Индонезии приняли декларацию, в которой согласовали выведение гуманитарной деятельности из-под санкций. Декларация опубликована на сайте Еврокомиссии. В декларации страны G20 также подчеркнули важность сохранения зерновой сделки. В совместном заявлении стран также говорится о недопустимости применения ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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