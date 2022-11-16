Медведев отреагировал на падение ракет в Польше

Медведев: Запад повышает вероятность начала мировой войны

16 ноября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Выпущенная украинская ракета, которая упала на территорию Польши, доказывает то, что Запад своей гибридной войной с Россией увеличивает возможность начала мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «История с украинским „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает лишь одно. Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны», — написал Медведев в своем Twitter (заблокирован в РФ). Ранее польское радио «Зет» сообщало, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища. Также американское издание Associated Press сообщает, что ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ.

Выпущенная украинская ракета, которая упала на территорию Польши, доказывает то, что Запад своей гибридной войной с Россией увеличивает возможность начала мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «История с украинским „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает лишь одно. Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны», — написал Медведев в своем Twitter (заблокирован в РФ). Ранее польское радио «Зет» сообщало, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища. Также американское издание Associated Press сообщает, что ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ.