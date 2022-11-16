Медведев отреагировал на падение ракет в Польше

Медведев: Запад повышает вероятность начала мировой войны
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Политсовет партии
Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Выпущенная украинская ракета, которая упала на территорию Польши, доказывает то, что Запад своей гибридной войной с Россией увеличивает возможность начала мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«История с украинским „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает лишь одно. Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны», — написал Медведев в своем Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее польское радио «Зет» сообщало, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища. Также американское издание Associated Press сообщает, что ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ.

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Выпущенная украинская ракета, которая упала на территорию Польши, доказывает то, что Запад своей гибридной войной с Россией увеличивает возможность начала мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «История с украинским „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает лишь одно. Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны», — написал Медведев в своем Twitter (заблокирован в РФ). Ранее польское радио «Зет» сообщало, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища. Также американское издание Associated Press сообщает, что ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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