Медведев отреагировал на падение ракет в Польше

Выпущенная украинская ракета, которая упала на территорию Польши, доказывает то, что Запад своей гибридной войной с Россией увеличивает возможность начала мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«История с украинским „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает лишь одно. Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны», — написал Медведев в своем Twitter (заблокирован в РФ).
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Выпущенная украинская ракета, которая упала на территорию Польши, доказывает то, что Запад своей гибридной войной с Россией увеличивает возможность начала мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «История с украинским „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает лишь одно. Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны», — написал Медведев в своем Twitter (заблокирован в РФ). Ранее польское радио «Зет» сообщало, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища. Также американское издание Associated Press сообщает, что ракета, которая упала на территории Польши на границе с Украиной, была выпущена ВСУ.