Тюменские власти хотят ввести финансовую льготу для мобилизованных

16 ноября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Мобилизованных хотят освободить от арендной платы за госимущество и землю Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные тюменцы, а также добровольцы и те, кто отправился служить по контракту, смогут получить отсрочку платежей за имущество и землю, которые они арендуют у властей. Такую льготу разработал департамент имущественных отношений региона, проект находится на согласовании. «Предлагается установить дополнительные меры поддержки арендаторам, которыми являются физлица, призванные на военную службу по мобилизации, либо заключившие контракт. Предоставить им отсрочку арендной платы за госимущество, а также земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности», — говорится в проекте властей, опубликованном на портале для общественного обсуждения нормативно-правовых актов. Льгота также будет положена и тем, кто добровольно вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Кроме того, в случае принятия документа отсрочку дадут и предпринимателям либо юрлицам, если учредитель (участник) и руководитель в них — это один и тот же человек. Послабление будет действовать на период службы. Проект предусматривает и еще один вид помощи. Если военнослужащий-арендатор захочет расторгнуть ранее заключенный договор, то за это его не будут штрафовать. Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области приняли пакет мер поддержки для семей мобилизованных. В частности, он предусматривает бесплатное школьное питание, отмену платы за детсады и прочее.

Мобилизованные тюменцы, а также добровольцы и те, кто отправился служить по контракту, смогут получить отсрочку платежей за имущество и землю, которые они арендуют у властей. Такую льготу разработал департамент имущественных отношений региона, проект находится на согласовании. «Предлагается установить дополнительные меры поддержки арендаторам, которыми являются физлица, призванные на военную службу по мобилизации, либо заключившие контракт. Предоставить им отсрочку арендной платы за госимущество, а также земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности», — говорится в проекте властей, опубликованном на портале для общественного обсуждения нормативно-правовых актов. Льгота также будет положена и тем, кто добровольно вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Кроме того, в случае принятия документа отсрочку дадут и предпринимателям либо юрлицам, если учредитель (участник) и руководитель в них — это один и тот же человек. Послабление будет действовать на период службы. Проект предусматривает и еще один вид помощи. Если военнослужащий-арендатор захочет расторгнуть ранее заключенный договор, то за это его не будут штрафовать. Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области приняли пакет мер поддержки для семей мобилизованных. В частности, он предусматривает бесплатное школьное питание, отмену платы за детсады и прочее.