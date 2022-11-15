Четырехлетний мальчик бродил по Южноуральску босиком из-за пьяной драки отца

Ребенку была оказана необходимая медпомощь, угрозы здоровью нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южноуральске (Челябинская область) четырехлетний мальчик оказался босиком на улице из-за пьяной драки отца со своим другом-собутыльником. Об этом URA.RU сообщил 16 ноября источник в правоохранительных органах, комментируя подробности резонансной истории.

«Мать двоих несовершеннолетних детей 15 ноября распивала у себя дома спиртные напитки в компании своего сожителя (биологического отца) и его друга. Между мужчинами вспыхнула ссора и ее гражданский муж начал избивать собутыльника. Женщина испугалась и решила увести детей к подруге, но старший сын 2018 года рождения решил остаться дома с папой», — заявил URA.RU источник.

Разбив другу губу, отец мальчика улегся спать, а его избитый друг оделся и пошел домой. Мальчик побежал на улицу вслед за избитым другом родителя. Уже отойдя от дома, мужчина увидел ребенка в одних носках, взял его на руки, и отнес в ближайшее отделение банка.

Сотрудники банка вызвали полицию. По словам очевидцев, ребенок выглядел не только замерзшим, но и очень голодным. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе СКР по Челябинской области отметили, что по данному факту проводится проверка. В пресс-службе прокуратуры области URA.RU заявили, что ход проверки взят на контроль. В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей, а так же действиям социальных служб, поскольку данная семья состоит на учете в органах системы профилактики.

Обновлено 14:12 по Уральскому времени:

«На мать ребенка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Здоровью ничто не угрожает», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.