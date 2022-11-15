15 ноября 2022
14 ноября 2022

Группа спецназначения «Горец» обратилась к властям ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты поблагодарили ямальские предприятия за помощь Фото:

Солдаты группы спецназначения «Горец» поблагодарили департамент имущественных отношений ЯНАО и руководителей Салехардского рыбоконсервного завода и колбасного цеха «Ямальские олени» за помощь. Об этом они сообщили в видео, опубликованном в telegram-канале «Своих не бросаем — Ямал».

Группа специального назначения «Горец» выражает благодарность департаменту имущественных отношения ЯНАО, руководству Салехардского рыбоконсервного завода, руководителю предприятия колбасного цеха «Ямальские олени» за оказанное содействие в сборе помощи для фронта. С таким тылом можно работать», — сообщил один из солдат.

Ранее URA.RU сообщало, что солдаты поблагодарили за помощь компанию из Нового Уренгоя «Уренгойгидромеханизация». Организация помогла приобрести военнослужащим аккумуляторы.

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Солдаты группы спецназначения «Горец» поблагодарили департамент имущественных отношений ЯНАО и руководителей Салехардского рыбоконсервного завода и колбасного цеха «Ямальские олени» за помощь. Об этом они сообщили в видео, опубликованном в telegram-канале «Своих не бросаем — Ямал». Группа специального назначения «Горец» выражает благодарность департаменту имущественных отношения ЯНАО, руководству Салехардского рыбоконсервного завода, руководителю предприятия колбасного цеха «Ямальские олени» за оказанное содействие в сборе помощи для фронта. С таким тылом можно работать», — сообщил один из солдат. Ранее URA.RU сообщало, что солдаты поблагодарили за помощь компанию из Нового Уренгоя «Уренгойгидромеханизация». Организация помогла приобрести военнослужащим аккумуляторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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