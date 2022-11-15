Солдаты группы спецназначения «Горец» поблагодарили департамент имущественных отношений ЯНАО и руководителей Салехардского рыбоконсервного завода и колбасного цеха «Ямальские олени» за помощь. Об этом они сообщили в видео, опубликованном в telegram-канале «Своих не бросаем — Ямал».
Группа специального назначения «Горец» выражает благодарность департаменту имущественных отношения ЯНАО, руководству Салехардского рыбоконсервного завода, руководителю предприятия колбасного цеха «Ямальские олени» за оказанное содействие в сборе помощи для фронта. С таким тылом можно работать», — сообщил один из солдат.
Ранее URA.RU сообщало, что солдаты поблагодарили за помощь компанию из Нового Уренгоя «Уренгойгидромеханизация». Организация помогла приобрести военнослужащим аккумуляторы.
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