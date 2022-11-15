Группа спецназначения «Горец» обратилась к властям ЯНАО. Видео

16 ноября 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Солдаты поблагодарили ямальские предприятия за помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Солдаты группы спецназначения «Горец» поблагодарили департамент имущественных отношений ЯНАО и руководителей Салехардского рыбоконсервного завода и колбасного цеха «Ямальские олени» за помощь. Об этом они сообщили в видео, опубликованном в telegram-канале «Своих не бросаем — Ямал». Группа специального назначения «Горец» выражает благодарность департаменту имущественных отношения ЯНАО, руководству Салехардского рыбоконсервного завода, руководителю предприятия колбасного цеха «Ямальские олени» за оказанное содействие в сборе помощи для фронта. С таким тылом можно работать», — сообщил один из солдат. Ранее URA.RU сообщало, что солдаты поблагодарили за помощь компанию из Нового Уренгоя «Уренгойгидромеханизация». Организация помогла приобрести военнослужащим аккумуляторы.

Солдаты группы спецназначения «Горец» поблагодарили департамент имущественных отношений ЯНАО и руководителей Салехардского рыбоконсервного завода и колбасного цеха «Ямальские олени» за помощь. Об этом они сообщили в видео, опубликованном в telegram-канале «Своих не бросаем — Ямал». Группа специального назначения «Горец» выражает благодарность департаменту имущественных отношения ЯНАО, руководству Салехардского рыбоконсервного завода, руководителю предприятия колбасного цеха «Ямальские олени» за оказанное содействие в сборе помощи для фронта. С таким тылом можно работать», — сообщил один из солдат. Ранее URA.RU сообщало, что солдаты поблагодарили за помощь компанию из Нового Уренгоя «Уренгойгидромеханизация». Организация помогла приобрести военнослужащим аккумуляторы.