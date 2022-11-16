Президент Кубы посетит Кремль

16 ноября 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует встретиться с президентом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также посетить открытие памятника председателю совета министров Кубы Фиделю Кастро. Об этом заявил посол республики в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. «Сейчас он получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры и принять участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро. У нашего президента есть такой план, ожидается, что он приедет», — заявил посол в беседе с РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что памятник Фиделю Кастро планируется открыть в Москве 22 ноября. Он добавил, что Диас-Канель будет присутствовать на мероприятии. Президент Кубы не приезжал в Россию с 2019 года — сначала из-за ситуации с пандемией коронавируса, после не получилось из-за проблем с логистикой, сообщил Хулио Пенья.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также посетить открытие памятника председателю совета министров Кубы Фиделю Кастро. Об этом заявил посол республики в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. «Сейчас он получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры и принять участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро. У нашего президента есть такой план, ожидается, что он приедет», — заявил посол в беседе с РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что памятник Фиделю Кастро планируется открыть в Москве 22 ноября. Он добавил, что Диас-Канель будет присутствовать на мероприятии. Президент Кубы не приезжал в Россию с 2019 года — сначала из-за ситуации с пандемией коронавируса, после не получилось из-за проблем с логистикой, сообщил Хулио Пенья.