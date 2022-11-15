Экс-замначальника курганского УМВД в суде обвинил коллегу в ложных показаниях

Бывший замначальника курганского УМВД Андрей Шамин заявил о ложных показаниях свидетеля в обвинительном приговоре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-заместитель начальника УМВД Курганской области Андрей Шамин в суде назвал ложными показания бывшего главбуха МО МВД «Шадринский». Обвинение бывшего высокопоставленного силовика строилось, в том числе, и на показаниях женщины, работавшей прежде главным бухгалтером отдела полиции. Об этом из зала суда сообщил корреспондент URA.RU.

«Будучи в суде, она (экс-главбух) дает ложные показания. Но ни государственный обвинитель, ни суд в это не вникают», — заявил Шамин на рассмотрении апелляции в областном суде. Также он привел несколько примеров, когда показания бывшего главбуха, попавшие в обвинительный приговор против него, не соответствовали действительности.

О том, что работавшая главбухом сотрудница МВД имела прямое отношение к коррупционной схеме легализации нелегальных денежных средств, заявили и другие фигуранты процесса. Бывший начальник шадринского отдела полиции Дмитрий Кокотеев рассказал, что на него и полицейских бухгалтерия фиктивно выписывала премии, и при этом подделывалась его подпись. Бухгалтер Светлана Арутюнян получила от своего непосредственного начальника указание выдавать деньги по предоставляемым ведомостям, «не задавать лишних вопросов и не вникать в происходящее».

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главбуха МО МВД «Шадринский» признали виновной в присвоении и легализации денежных средств. С учетом досудебного соглашения, ее приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу 150 тыс. руб.

Бывших руководителей УМВД Курганской области в августе текущего года признали виновными в коррупции. Экс-замначальника УМВД региона Шамин был приговорен к 12 годам лишения свободы, бывший начальник МО МВД «Шадринский» Кокотеев — к 10 годам. Бывшая бухгалтер Арутюнян получила наказание в виде пяти лет тюрьмы. В настоящее время приговор оспаривается в областном суде.