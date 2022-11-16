В Минфине РФ заявили, что не будут продлевать программу льготной ипотеки

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Улица Куйбышева. Курган, жилье, ипотека, строительство, стройка, многоквартирный дом
Льготную ипотеку на жилье в новостройках закончат 31 декабря, заявил Алексей Моисеев Фото:

Выдача льготной ипотеки на жилье в новостройках закончится 31 декабря. Нет необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Государственной думы.

«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос журналиста, не планируется ли продлить льготную ипотеку на жилье в новостройках. Его слова приводят РИА Новости. Также Моисеев отметил, что в новых мерах по поддержке первичного рынка жилья нет необходимости.

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Выдача льготной ипотеки на жилье в новостройках закончится 31 декабря. Нет необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Государственной думы. «Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос журналиста, не планируется ли продлить льготную ипотеку на жилье в новостройках. Его слова приводят РИА Новости. Также Моисеев отметил, что в новых мерах по поддержке первичного рынка жилья нет необходимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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