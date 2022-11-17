В Тюменской области вахтовика из ХМАО избили в его день рождения

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Нетрезвого жителя ХМАО избил незнакомец, у мужчины множественные травмы лица Фото:

Вахтового рабочего из ХМАО избили возле бара в селе Ярково (Тюменская область), за то, что мужчина, отмечая свой юбилей, напился и уснул. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

«45-летний пострадавший приехал из Ханты-Мансийского автономного округа в Ярковский район работать вахтовым методом. В день происшествия он отмечал свой юбилей в баре. Когда его приятели разошлись, мужчина уснул, а позже незнакомец вывел его на улицу и избил», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Обвиняемым по делу проходит 25-летний молодой человек, ему грозит до трех лет лишения свободы. После задержания он рассказал, почему напал на свою жертву. Выяснилось, что парню просто не понравилось, что потерпевший спит в баре. Он вывел мужчину наружу, ударил его головой по лицу, а когда тот упал на землю еще несколько раз нанес удары ногами по голове вахтовика.

Ранее URA.RU писало, что в ходе драки в Тюмени вахтовый рабочий из ЯНАО получил травмы. Впоследствии мужчина умер.

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Вахтового рабочего из ХМАО избили возле бара в селе Ярково (Тюменская область), за то, что мужчина, отмечая свой юбилей, напился и уснул. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «45-летний пострадавший приехал из Ханты-Мансийского автономного округа в Ярковский район работать вахтовым методом. В день происшествия он отмечал свой юбилей в баре. Когда его приятели разошлись, мужчина уснул, а позже незнакомец вывел его на улицу и избил», — рассказали URA.RU в ведомстве. Обвиняемым по делу проходит 25-летний молодой человек, ему грозит до трех лет лишения свободы. После задержания он рассказал, почему напал на свою жертву. Выяснилось, что парню просто не понравилось, что потерпевший спит в баре. Он вывел мужчину наружу, ударил его головой по лицу, а когда тот упал на землю еще несколько раз нанес удары ногами по голове вахтовика. Ранее URA.RU писало, что в ходе драки в Тюмени вахтовый рабочий из ЯНАО получил травмы. Впоследствии мужчина умер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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