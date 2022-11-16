В Минобороны РФ заявили, что в Польше упала украинская С-300

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
ВС РФ наносили удары только на территории Украины Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Ракеты, упавшие в Польше, были элементами украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Опубликованные в Польше фотоснимки обломков ракеты идентифицированы как элементы украинской С-300», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга.

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Ракеты, упавшие в Польше, были элементами украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Опубликованные в Польше фотоснимки обломков ракеты идентифицированы как элементы украинской С-300», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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