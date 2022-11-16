В Минобороны РФ заявили, что в Польше упала украинская С-300

ВС РФ наносили удары только на территории Украины
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Ракеты, упавшие в Польше, были элементами украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Опубликованные в Польше фотоснимки обломков ракеты идентифицированы как элементы украинской С-300», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга.
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