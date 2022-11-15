В Свердловской области стартовало обсуждение бюджета на 2023 год

Депутаты заксобрания Свердловской области, представители бизнеса и общественных организаций, а также региональных и муниципальных органов власти приступили к обсуждению областного бюджета на 2023 год и плановый период. На обсуждении выступил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
«Сегодня мы начали работу по балансировке всех основных параметров, это непростая задача. Мы все должны понимать, что, увеличивая финансирование на те или иные направления, мы должны в других направлениях его уменьшать», — сказал свердловский вице-губернатор.
По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, основная цель работы согласительной комиссии — подготовить проект бюджета ко второму чтению. «Обращаем пристальное внимание на системные вопросы, необходимость завершить те или иные объекты», — добавила Людмила Бабушкина.
Ранняя информация URA.RU о том, что Олег Чемезов займется согласованием бюджета Свердловской области подтвердилась. Согласительные процедуры пройдут в течение ближайших двух недель.
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