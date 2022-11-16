16 ноября 2022
15 ноября 2022

Мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, мобилизация, мобилизованные, армия россии, калибр23, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных, подготовка военных
Мобилизованные должны разбираться в разных видах современного вооружения Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку по современному вооружению. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока.

«Подготовка проходила с использованием одного типа военной техники и вооружения, а предполагаемое фактическое использование, на линиях соприкосновения, будет другое, другая техника и вооружение. Поэтому дали дополнительные занятия и обучение на других типах! Чтобы смогли освоить новые модификации техники и вооружения», — сказал Тиртока.

Длительность подготовки мобилизованных в учебных центрах зависит от воинской учетной специальности. Полноценный курс для водителей может занимать две недели. А ракетчикам и артиллеристам потребуется полтора месяца, чтобы вспомнить ранее полученные навыки.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока посмотрел учебный центр для мобилизованных в Чебаркуле. Он назвал военный гарнизон лучшим среди тех, где тренируются югорчане, призванные по указу президента для участия в СВО.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.

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Мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку по современному вооружению. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока. «Подготовка проходила с использованием одного типа военной техники и вооружения, а предполагаемое фактическое использование, на линиях соприкосновения, будет другое, другая техника и вооружение. Поэтому дали дополнительные занятия и обучение на других типах! Чтобы смогли освоить новые модификации техники и вооружения», — сказал Тиртока. Длительность подготовки мобилизованных в учебных центрах зависит от воинской учетной специальности. Полноценный курс для водителей может занимать две недели. А ракетчикам и артиллеристам потребуется полтора месяца, чтобы вспомнить ранее полученные навыки. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока посмотрел учебный центр для мобилизованных в Чебаркуле. Он назвал военный гарнизон лучшим среди тех, где тренируются югорчане, призванные по указу президента для участия в СВО. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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