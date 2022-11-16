Мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку

17 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мобилизованные должны разбираться в разных видах современного вооружения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку по современному вооружению. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока. «Подготовка проходила с использованием одного типа военной техники и вооружения, а предполагаемое фактическое использование, на линиях соприкосновения, будет другое, другая техника и вооружение. Поэтому дали дополнительные занятия и обучение на других типах! Чтобы смогли освоить новые модификации техники и вооружения», — сказал Тиртока.



Длительность подготовки мобилизованных в учебных центрах зависит от воинской учетной специальности. Полноценный курс для водителей может занимать две недели. А ракетчикам и артиллеристам потребуется полтора месяца, чтобы вспомнить ранее полученные навыки.



Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока посмотрел учебный центр для мобилизованных в Чебаркуле. Он назвал военный гарнизон лучшим среди тех, где тренируются югорчане, призванные по указу президента для участия в СВО. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.

Мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку по современному вооружению. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока. «Подготовка проходила с использованием одного типа военной техники и вооружения, а предполагаемое фактическое использование, на линиях соприкосновения, будет другое, другая техника и вооружение. Поэтому дали дополнительные занятия и обучение на других типах! Чтобы смогли освоить новые модификации техники и вооружения», — сказал Тиртока. Длительность подготовки мобилизованных в учебных центрах зависит от воинской учетной специальности. Полноценный курс для водителей может занимать две недели. А ракетчикам и артиллеристам потребуется полтора месяца, чтобы вспомнить ранее полученные навыки. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока посмотрел учебный центр для мобилизованных в Чебаркуле. Он назвал военный гарнизон лучшим среди тех, где тренируются югорчане, призванные по указу президента для участия в СВО. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.