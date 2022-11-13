Вице-губернатор ХМАО провел ревизию учебного центра для мобилизованных в Чебаркуле

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока провел ревизию учебного центра для мобилизованных в Чебаркуле

В Чебаркуле учли все ошибки, которые были допущены в других учебных центрах УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока провел ревизию учебного центра для мобилизованных в Чебаркуле. Он назвал военный гарнизон лучшим среди тех, где тренируются югорчане, призванные по указу президента для участия в СВО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Тиртока.

«Чебаркуль — лучше всех. Очень качественно организовано взаимодействие правительства Челябинской области и комплектующие дивизии молодцы! Выше всяких похвал. Практически учли опыт и Омска и Елани. И постарались не допустить тех проблем организационных, которые наблюдались и в Омской области и в Елани. По пятибальной шкале оценка пять», — сказал Тиртока.

Вице-губернатор отметил, что в Чебаркуле принимали мобилизованных самыми последними. Поэтому учли ошибки других учебных центров и своих просто не допустили. «Ну и то, что губернатор держит под личным контролем (Алексей Текслер — прим. URA.RU), никаких промежуточных звеньев нет, все решается напрямую, молодцы, одним словом», — дополнил Тиртока. Вице-губернатор Тиртока проехал по всем учебным центрам, где тренируются мобилизованные югорчане.



Ранее URA.RU сообщало, что стоматологическую помощь мобилизованным из ХМАО организовали в учебном центре в Елани. На это обратил внимание вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, отметив, что слаженную работу по решению этой проблемы провели представители ХМАО и Свердловской области.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.