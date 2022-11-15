Реконструкция аэропорта Магнитогорска потребовала вмешательства прокурора

В Магнитогорске вмешательство прокурора исключило противоречия в реконструкции аэропорта Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) Уральская транспортная прокуратура добилась устранения противоречий по проекту реконструкции инфраструктуры аэропорта. Как сообщила пресс-служба ведомства, о проблемах стало известно в ходе надзора за проведением работ.

«По инициативе транспортного прокурора обеспечено оперативное устранение противоречий по проекту. Проблемные вопросы реконструкции аэропортового комплекса выносились прокурором на обсуждение участников рабочей группы по реализации национальных проектов», — сообщила пресс-служба на сайте.

В прокуратуре отчитались, что нарушения пресечены. Мероприятия по реконструкции рассчитаны ведутся с 2019 года и завершатся в 2024 году. За это время реконструируют покрытия перрона, магистральных рулежных дорожек. Также заменят светосигнальное оборудование, ограждение аэропорта с видеонаблюдением и аварийно-спасательную станцию.

Генподрядчиком работ выступает компания «Альмакоргруп» из Москвы. На отправленный URA.RU запрос по итогам прокурорской проверки ответ на момент публикации не поступил. Заказчиком работ выступает казенное учреждение «Ространсмодернизация».

Стоимость работа составляет 5,8 млрд рублей. 14 июля ход модернизации председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко продемонстрировал губернатор области Алексей Текслер.