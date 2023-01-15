Курганский застройщик возобновит строительство высотки на болоте

Мэрия Кургана продлила застройщику разрешение на стройку высотки в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города продлила разрешение на стройку высотки для компании ООО «СЗ «Град» после мирного урегулирования спора в суде. Решение об этом опубликовано на сайте арбитражного суда. Ранее горожане критиковали строительство 18-этажки в Заозерном районе из-за того, что она находится на берегу болота.

»<…> В течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда заключить с ООО «СЗ «Град» соглашение о комплексном освоении территории площадью 50 164 кв. м. по адресу: Курганская область, город Курган, ул. Витебского, № 5, о продлении срока действия договора до 27 сентября 2026 года», — говорится в документе арбитража. Мирное соглашение между сторонами было достигнуто в ходе судебного разбирательства. В результате урегулирования спора застройщик отказался от иска, в котором требовал отменить незаконный отказ в продлении сроков разрешения строительства.

Согласно новому договору, администрация Кургана и компания «СЗ «Град» согласовали график строительства. Завершение первого этапа запланировано до конца текущего года. Второй и третий этапы должны закончить до конца 2025 года. Полностью завершить строительство многоэтажного дома застройщик должен будет до конца третьего квартала 2026 года.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана удивились строительству высотки в Заозерном. Горожане раскритиковали стройку из-за того, что она находится рядом с болотом. По их словам, там невозможно будет жить из-за постоянной сырости и комаров.