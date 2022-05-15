Жители Кургана раскритиковали стройку многоэтажки на болоте в микрорайоне Заозерный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана не понимают, почему в шестом микрорайоне Заозерного на болоте строится 18-этажный дом. Строительством многоквартирного дома занимается инвестиционно-строительная компания «ГРАДЪ». Об этом курганцы написали в отзывах на сайте компании «2ГИС».

«Жилой дом возле воняющего комариного озера — это постоянная сырость, комары и вонь. Еще и находится в таком месте, где ничего в округе нет. До магазина, больницы, школы и детского сада далеко. Чтобы до них добраться нужно пересекать оживленную улицу Витебского», — возмутилась пользователь Анна Анненкова. «Какие дураки решили на болоте дом строить? О людях подумайте», — добавил Александр Алешин.

По информации сервиса СБИС, компания «ГРАДЪ» находится в плохом финансовом положении. «По состоянию на 16 мая компания не располагает средствами на погашение текущих долгов. Дефицит средств составляет три миллиона 249 тысяч рублей. Возможны проблемы с продолжением работы и принятием новых обязательств. Высокий риск банкротства», — говорится в отчете сервиса. На момент написания новости URA.RU не удалось найти контакты компании, чтобы запросить официальный комментарий.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский застройщик начнет стройку первого в Кургане района по проекту комплексного развития территорий на 12 тысяч жителей в 2023 году. Место строительства — возле реки Черная в микрорайоне Заозерный. В восьмом микрорайоне Заозерного жилого массива Кургана планируют построить ярмарочный комплекс. Строительство обещают осуществить в текущем году.

В Кургане в Заозерном районе рядом с озером строится 18-этажный дом Скрин с сайта компании «2ГИС»

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