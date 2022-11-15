У курганских депутатов появились претензии к отчету высокопоставленного чиновника

16 ноября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

К докладу курганских властей появились вопросы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской областной думы высказали замечания к отчету директора департамента экономического развития региона Владимира Ковалева об итогах социально-экономического развития. По их мнению, он не озвучил проблемные вопросы. Речь об этом шла 16 ноября на совместном заседании трех думских комитетов, передает корреспондент URA.RU. «Судя по докладу, все красиво и идеально. Цифры это подтверждают. Но разве информация не подразумевает, что нужно говорить о тех проблемах и проблемах, которые существуют и как их решать?» — заявил после отчета депутат Юрий Ярушин. Коллегу поддержала Ольга Баланчук. По ее словам, в докладе ей не хватило информации о нерешенных задачах и как с этим власти региона планируют справляться. «Согласен, что есть и проблемы. Я их обозначал, у нас не все показатели растут. Если вы конкретный вопрос озвучите, мы его рассмотрим», — отметил директор департамента экономического развития. Ковалев также подчеркнул, что по различным сферам могут ответить коллеги из профильных департаментов и учреждений. Ранее URA.RU писало, что на совместном заседании комитетов по региональной политике и местному самоуправлению, социальной политике, законодательству и государственному строительству Ковалев сообщил, что в другие регионы уезжает 55% курганских женщин. Чиновник уточнил, что структуру убывающего населения составляют лица трудоспособного возраста.

Депутаты Курганской областной думы высказали замечания к отчету директора департамента экономического развития региона Владимира Ковалева об итогах социально-экономического развития. По их мнению, он не озвучил проблемные вопросы. Речь об этом шла 16 ноября на совместном заседании трех думских комитетов, передает корреспондент URA.RU. «Судя по докладу, все красиво и идеально. Цифры это подтверждают. Но разве информация не подразумевает, что нужно говорить о тех проблемах и проблемах, которые существуют и как их решать?» — заявил после отчета депутат Юрий Ярушин. Коллегу поддержала Ольга Баланчук. По ее словам, в докладе ей не хватило информации о нерешенных задачах и как с этим власти региона планируют справляться. «Согласен, что есть и проблемы. Я их обозначал, у нас не все показатели растут. Если вы конкретный вопрос озвучите, мы его рассмотрим», — отметил директор департамента экономического развития. Ковалев также подчеркнул, что по различным сферам могут ответить коллеги из профильных департаментов и учреждений. Ранее URA.RU писало, что на совместном заседании комитетов по региональной политике и местному самоуправлению, социальной политике, законодательству и государственному строительству Ковалев сообщил, что в другие регионы уезжает 55% курганских женщин. Чиновник уточнил, что структуру убывающего населения составляют лица трудоспособного возраста.