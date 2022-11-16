Захарова потребовала, чтобы Польша извинилась перед Россией

Власти Польши, обвинившие Россию в ракетных ударах по своей территории, должны извиниться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Президент Польши назвал падение ракеты „несчастным случаем“. Еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?» — написала Захарова в своем telegram-канале.
В Польше 15 ноября упали две ракеты на границе с Украиной. В Минобороны РФ заявили, что Россия не имеет отношения к этому, передает «Царьград». В США проводят расследование. Президент США Джо Байден заявил о низкой вероятности, что Россия причастна к произошедшему, сообщает деловое издание «Взгляд».
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Власти Польши, обвинившие Россию в ракетных ударах по своей территории, должны извиниться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Президент Польши назвал падение ракеты „несчастным случаем“. Еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?» — написала Захарова в своем telegram-канале. В Польше 15 ноября упали две ракеты на границе с Украиной. В Минобороны РФ заявили, что Россия не имеет отношения к этому, передает «Царьград». В США проводят расследование. Президент США Джо Байден заявил о низкой вероятности, что Россия причастна к произошедшему, сообщает деловое издание «Взгляд».