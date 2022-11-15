Мэрия в ЯНАО обсудит проблемы с семьями мобилизованных

Встреча состоится в волонтерском центре в 18:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске 19 ноября пройдет встреча с женами и матерями военнослужащих из ЯНАО. Как сообщили URA.RU в волонтерском центре города, встречу организует администрация.

«Приглашаем жен и мам мобилизованных мужчин на встречу. Одна из женщин была на приеме у мэра города и готова поделиться всем, что предлагает администрация. Просим подготовить все вопросы на бумаге, ждут поименно список проблем для проработки. Администрация готова оказывать поддержку в решении любых вопросов семьям», — говорится в объявлении, опубликованным в соцсетях. Встреча пройдет в волонтерском центре на улице Мира, 83а в 18:00.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов поручил муниципалитетам и соцзащите активней работать с семьями военнослужащих. Мэры начали устраивать встречи с семьями, где обсуждают проблемы.