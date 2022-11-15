15 ноября 2022

Мэрия в ЯНАО обсудит проблемы с семьями мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Встреча состоится в волонтерском центре в 18:00 Фото:

В Ноябрьске 19 ноября пройдет встреча с женами и матерями военнослужащих из ЯНАО. Как сообщили URA.RU в волонтерском центре города, встречу организует администрация.

«Приглашаем жен и мам мобилизованных мужчин на встречу. Одна из женщин была на приеме у мэра города и готова поделиться всем, что предлагает администрация. Просим подготовить все вопросы на бумаге, ждут поименно список проблем для проработки. Администрация готова оказывать поддержку в решении любых вопросов семьям», — говорится в объявлении, опубликованным в соцсетях. Встреча пройдет в волонтерском центре на улице Мира, 83а в 18:00.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов поручил муниципалитетам и соцзащите активней работать с семьями военнослужащих. Мэры начали устраивать встречи с семьями, где обсуждают проблемы.

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В Ноябрьске 19 ноября пройдет встреча с женами и матерями военнослужащих из ЯНАО. Как сообщили URA.RU в волонтерском центре города, встречу организует администрация. «Приглашаем жен и мам мобилизованных мужчин на встречу. Одна из женщин была на приеме у мэра города и готова поделиться всем, что предлагает администрация. Просим подготовить все вопросы на бумаге, ждут поименно список проблем для проработки. Администрация готова оказывать поддержку в решении любых вопросов семьям», — говорится в объявлении, опубликованным в соцсетях. Встреча пройдет в волонтерском центре на улице Мира, 83а в 18:00. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов поручил муниципалитетам и соцзащите активней работать с семьями военнослужащих. Мэры начали устраивать встречи с семьями, где обсуждают проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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