Бывший чиновник, уволенный Шумковым, ищет новую работу

В Кургане бывший начальник Госжилинспекции Владимир Чупахин пытается найти новую работу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший начальник государственной жилищной инспекции (ГЖИ) в Курганской области Владимир Чупахин пытается найти новое место работы. Пока экс-чиновник не может никуда устроиться. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям и сфере строительства.

«Чупахин все еще безработный. Пытается найти себе новое место, но пока безуспешно. Хотя опыт работы у него огромный. Да и уровень компетенций в сфере жилищно-коммунального хозяйства высокий», — отметил один из источников. Другой инсайдер из числа предпринимателей в строительной отрасли добавил, что на дальнейшее трудоустройство бывшего чиновника может повлиять предыдущая должность, где он курировал всю коммунальную сферу. «Чупахин долгое время работал в Госжилинспекции, курировал управляющие компании. Если ему устраиваться в бизнес-структуру, связанную с ЖКХ, то возможен конфликт интересов», — уточнил он.

Получить оперативный комментарий у самого Чупахина корреспонденту URA.RU не получилось. В распоряжении редакции нет личного номера телефона экс-руководителя ГЖИ. Сообщение в социальной сети «ВКонтакте» Чупахин прочитал, но на момент публикации не ответил.

Ранее URA.RU писало, что Чупахина с должности руководителя региональной ГЖИ уволили в середине октября. Это произошло после выездного совещания по дворам Кургана при участии губернатора региона Вадима Шумкова, где была выявлена неудовлетворительная работа УК. Чиновник руководил ведомством с 1 ноября 2016 года.