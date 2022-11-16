Бывший челябинский вице-губернатор выставил совхоз на продажу

Совхоз в Каслинском районе твердо стоит на ногах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Каслинском районе (Челябинская область) выставлен на продажу ООО «Совхоз «Береговой», входящий в холдинг бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова. Актив находится под руководством сына Косилова Ивана.

«Продают животноводческий комплекс совхоза „Береговой“ на полторы тысячи голов крупного рогатого скота. Предприятие входит в группу „Равис“», — рассказал URA.RU источник, пожелавший публично не называть имени.

Формально компания принадлежит Наиле Асановой. На деле актив контролируется семьей Косилова и партнерами по бизнесу. Иван Косилов возглавил предприятие весной 2022 года. Совхоз, согласно данным URA.RU, вошел в холдинг «Равис» в 2015 году. Как URA.RU рассказал другой источник в Каслинском районе, совхоз успешно стоит на ногах и публично информацию о продаже не озвучивал. На предприятии, по сведениям базы СБИС, трудится 210 человек. Средняя зарплата составляет порядка 36 тысяч рублей. Бизнес оценивается примерно в 136 млн рублей.

«Совхозом занимается мой сын. За развитием ситуации оперативно не слежу», — сообщил URA.RU Андрей Косилов.

Пресс-служба «Рависа» воздержалась от ответов на вопросы о планируемой продаже. Оперативно связаться с руководством совхоза не удалось. В июле пост директора «Рависа» покинул сам Андрей Косилов. Как сообщалось, экс-замгубернатора решил больше времени уделять здоровью. «Равис», согласно данным сайта компании, входит в число 25 крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России.