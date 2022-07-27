Челябинский экс-замгубернатора покинул пост директора «Рависа»

Андрей Косилов перешел на должность президента «Рависа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов в июле оставил пост директора одного из крупнейших в регионе агрохолдингов «Равис» и стал его президентом. Как следует из базы сервиса СБИС, компанию возглавил Андрей Ишмаметьев.

«Андрей Косилов занялся своим здоровьем, поэтому он передал бизнес наемному менеджеру. К тому же ограничения, наложенные на Косилова судом, не позволяют ему полноценно управлять компанией и выезжать на переговоры в Челябинск», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

К 50-летнему Ишмаметьеву перешло право подписи на всех документах. До назначения на пост он работал директором по финансам и материальным ресурсам «Рависа, в 2020 году был избран в Собрание депутатов Сосновского муниципального района. В агрохолдинге, согласно данным сайта компании, начинал трудиться в 1994 году экономистом.

Косилов руководил компанией «Равис» с 2011 года. Агрохолдинг занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Стоимость бизнеса, согласно СБИС, оценивается в 3,5 млрд рублей. Предприятие выпускает более 300 наименований продукции. Выручка в 2021 году составила 8,4 млрд рублей. В компании работает 2600 сотрудников.

Летом 2019 года в ДТП на территории Аргаяшского района автомобиль Lexus Андрея Косилова столкнулся с машиной Lada Vesta. В салоне находились жители Екатеринбурга, которые в результате аварии пострадали. Косилова суд приговорил к двум годам ограничения свободы, но сам он вины не признал, хотя и оплачивал лечение пострадавшей студентки Анастасии Вяткиной. В январе 2022 года Верх-Исетский райсуд обязал Косилова выплатить родителям Вяткиной 3,1 млн рублей.