В Сургуте ребенок сбежал от органов опеки после разлуки с матерью

В Сургуте восьмилетний мальчик сбежал из больницы, в которую его поместили сотрудники управления опеки и попечительства Сургутского района. Ребенок самостоятельно отправился в поселение, находящееся в 15 километрах от города, чтобы встретится с матерью. Ее ограничили в родительских правах и запрещали навещать сына. Об этом URA.RU сообщили члены общественной организации «Семья права».
«Малыш убежал из больницы и сам через весь город пришел к маме, которая живет в поселении за 15 километров. Но его тут же нашли и забрали второй раз», — сообщили общественники.
Информацию о побеге ребенка из больницы журналисту агентства подтвердил источник в силовых структурах Сургута. «Мальчика задержали сотрудники другого ведомства. К нам еще материалы по происшествию не пришли. Так что подробностей сказать не могу», — сообщил собеседник агентства.
Как заявила уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова, она уже разбиралась в данной ситуации. По ее словам, инцидент произошел еще в конце октября. Однако за разъяснениями омбудсмен посоветовала обратиться в администрацию Сургутского района, которой подведомственно управление опеки и попечительства. Журналист URA.RU попытался связаться с пресс-центром администрации района, но там не ответили на телефонный звонок. В пресс-службе больницы также отказались от комментария.
Ранее URA.RU рассказывало, что детский омбудсмен ХМАО отложила отпуск, чтобы помочь этой семье и посодействовать воссоединению матери и ребенка. Сейчас мать пытается добиться встречи с сыном.
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