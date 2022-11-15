В Сургуте ребенок сбежал от органов опеки после разлуки с матерью

16 ноября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Как только ребенок вернулся к матери, его забрала опека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте восьмилетний мальчик сбежал из больницы, в которую его поместили сотрудники управления опеки и попечительства Сургутского района. Ребенок самостоятельно отправился в поселение, находящееся в 15 километрах от города, чтобы встретится с матерью. Ее ограничили в родительских правах и запрещали навещать сына. Об этом URA.RU сообщили члены общественной организации «Семья права». «Малыш убежал из больницы и сам через весь город пришел к маме, которая живет в поселении за 15 километров. Но его тут же нашли и забрали второй раз», — сообщили общественники. Информацию о побеге ребенка из больницы журналисту агентства подтвердил источник в силовых структурах Сургута. «Мальчика задержали сотрудники другого ведомства. К нам еще материалы по происшествию не пришли. Так что подробностей сказать не могу», — сообщил собеседник агентства. Как заявила уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова, она уже разбиралась в данной ситуации. По ее словам, инцидент произошел еще в конце октября. Однако за разъяснениями омбудсмен посоветовала обратиться в администрацию Сургутского района, которой подведомственно управление опеки и попечительства. Журналист URA.RU попытался связаться с пресс-центром администрации района, но там не ответили на телефонный звонок. В пресс-службе больницы также отказались от комментария. Ранее URA.RU рассказывало, что детский омбудсмен ХМАО отложила отпуск, чтобы помочь этой семье и посодействовать воссоединению матери и ребенка. Сейчас мать пытается добиться встречи с сыном.

В Сургуте восьмилетний мальчик сбежал из больницы, в которую его поместили сотрудники управления опеки и попечительства Сургутского района. Ребенок самостоятельно отправился в поселение, находящееся в 15 километрах от города, чтобы встретится с матерью. Ее ограничили в родительских правах и запрещали навещать сына. Об этом URA.RU сообщили члены общественной организации «Семья права». «Малыш убежал из больницы и сам через весь город пришел к маме, которая живет в поселении за 15 километров. Но его тут же нашли и забрали второй раз», — сообщили общественники. Информацию о побеге ребенка из больницы журналисту агентства подтвердил источник в силовых структурах Сургута. «Мальчика задержали сотрудники другого ведомства. К нам еще материалы по происшествию не пришли. Так что подробностей сказать не могу», — сообщил собеседник агентства. Как заявила уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова, она уже разбиралась в данной ситуации. По ее словам, инцидент произошел еще в конце октября. Однако за разъяснениями омбудсмен посоветовала обратиться в администрацию Сургутского района, которой подведомственно управление опеки и попечительства. Журналист URA.RU попытался связаться с пресс-центром администрации района, но там не ответили на телефонный звонок. В пресс-службе больницы также отказались от комментария. Ранее URA.RU рассказывало, что детский омбудсмен ХМАО отложила отпуск, чтобы помочь этой семье и посодействовать воссоединению матери и ребенка. Сейчас мать пытается добиться встречи с сыном.