Политолог Межуев: США специально разыграли сцену с падением ракет в Польше

16 ноября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

По мнению политолога, всем заранее было известно, что ракеты принадлежат ВСУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты США специально разыграли сцену в Польше, чтобы продемонстрировать опасность эскалации конфликта между Россией и НАТО. Это был своего рода намек на Карибский кризис, заявил политолог Борис Межуев. «Несмотря на очевидную реальность, взрыв в Польше можно было бы преподать как удар России. Однако когда мы говорим про Вооруженные силы РФ, то попасть случайно было бы невозможно: наши ракеты точные», — приводит слова Межуева интернет-издание «Подмосковье сегодня». По мнению политолога, всем заранее было известно, что ракеты принадлежат ВСУ. После произошедшего инцидента вполне могло бы быть вступление НАТО в военные действия, считает Межуев. Ранее посла России в Варшаве вызвали в МИД страны, где обвинили Москву в падении снаряда в деревне Пшеводув. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала, чтобы Польша принесла извинения России. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета, упавшая на польской территории, вероятнее всего, принадлежала противовоздушной обороне Украины.

США специально разыграли сцену в Польше, чтобы продемонстрировать опасность эскалации конфликта между Россией и НАТО. Это был своего рода намек на Карибский кризис, заявил политолог Борис Межуев. «Несмотря на очевидную реальность, взрыв в Польше можно было бы преподать как удар России. Однако когда мы говорим про Вооруженные силы РФ, то попасть случайно было бы невозможно: наши ракеты точные», — приводит слова Межуева интернет-издание «Подмосковье сегодня». По мнению политолога, всем заранее было известно, что ракеты принадлежат ВСУ. После произошедшего инцидента вполне могло бы быть вступление НАТО в военные действия, считает Межуев. Ранее посла России в Варшаве вызвали в МИД страны, где обвинили Москву в падении снаряда в деревне Пшеводув. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала, чтобы Польша принесла извинения России. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета, упавшая на польской территории, вероятнее всего, принадлежала противовоздушной обороне Украины.