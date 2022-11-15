В курганской больнице во время морозов перестал работать отопительный котел

16 ноября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Половинской ЦРБ во время мороза отключился отопительный котел (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центральной районной больнице (ЦРБ) Половинского округа Курганской области перестал работать котел, обеспечивающий здание теплом. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. «В Половинской ЦРБ возникли проблемы с отоплением. Один котел вышел из строя. Второй потек. Ситуация очень тревожная, в особенности в связи с морозами», — пояснил источник из медицинской сферы. Согласно прогнозу погоды от Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в области опустилась до -23 градусов. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в Половинскую ЦРБ и администрацию округа. В учреждениях от комментариев отказались и попросили написать запрос в департамент здравоохранения. По информации департамента здравоохранения Курганской области, в Половинской ЦРБ два котла. «Из строя вышел резервный котел, основной — продолжает работать в обычном режиме. Температура в здании медучреждения поддерживается в норме», — ответили URA.RU в департаменте. Также в больницу выезжал глава Половинского округа Вадим Меньщиков. По данным департамента, сейчас решается вопрос передачи больнице рабочего котла на замену вышедшему из строя резервному. «Это планируется сделать в ближайшее время. Администрация округа и департамент здравоохранения держат ситуацию на контроле», — указано в ответе. Ранее URA.RU сообщало, что на проблемы с отоплением жаловались в Катайском округе Курганской области. Тогда, 10 ноября, глава округа Глеб Морозов подтвердил, что в городе произошла аварийная ситуация на участке возле отдела образования. По данным областной прокуратуры, подача тепла была приостановлена в 4 многоквартирных домах.

В Центральной районной больнице (ЦРБ) Половинского округа Курганской области перестал работать котел, обеспечивающий здание теплом. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. «В Половинской ЦРБ возникли проблемы с отоплением. Один котел вышел из строя. Второй потек. Ситуация очень тревожная, в особенности в связи с морозами», — пояснил источник из медицинской сферы. Согласно прогнозу погоды от Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в области опустилась до -23 градусов. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в Половинскую ЦРБ и администрацию округа. В учреждениях от комментариев отказались и попросили написать запрос в департамент здравоохранения. По информации департамента здравоохранения Курганской области, в Половинской ЦРБ два котла. «Из строя вышел резервный котел, основной — продолжает работать в обычном режиме. Температура в здании медучреждения поддерживается в норме», — ответили URA.RU в департаменте. Также в больницу выезжал глава Половинского округа Вадим Меньщиков. По данным департамента, сейчас решается вопрос передачи больнице рабочего котла на замену вышедшему из строя резервному. «Это планируется сделать в ближайшее время. Администрация округа и департамент здравоохранения держат ситуацию на контроле», — указано в ответе. Ранее URA.RU сообщало, что на проблемы с отоплением жаловались в Катайском округе Курганской области. Тогда, 10 ноября, глава округа Глеб Морозов подтвердил, что в городе произошла аварийная ситуация на участке возле отдела образования. По данным областной прокуратуры, подача тепла была приостановлена в 4 многоквартирных домах.