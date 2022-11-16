Уехавшего в Германию пермского депутата исключат из фракции ЕР

Сергея Захарова уже исключили из состава сторонников партии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров будет исключен из фракции «Единой России» за то, что переехал на ПМЖ в Германию и отрицательно высказывается о решениях российской власти в части проведения СВО. Об этом говорится в официальном telegram-канале Пермского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Его действия демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал. Обратного пути у нашего „коллеги“ уже не будет», — приведены слова секретаря отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслава Григорьева в посте.

Григорьев подчеркнул, что 16 ноября было созвано внеочередное заседание президиума регионального политсовета партии, по итогам которого Захарова исключили из состава сторонников партии «Единая Россия». Членом партии он не был. Кроме того, принято решение, что на ближайшем заседании фракции Захарова исключат из ее состава.

24 февраля 2022 года глава государства Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Основная задача — защитить мирных горожан в Донбассе от агрессии украинских силовиков.