Мэр Екатеринбурга избежал двух столкновений с авторитетными бизнесменами

Депутата заксо Алексей Орлов якобы отправил к губернатору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За неделю мэр Екатеринбурга Алексей Орлов избежал двух конфликтов с авторитетными бизнесменами, представленными в гордуме. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к муниципальной власти.

Первое столкновение могло произойти в связи с предстоящими выборами в гордуму по округу №8 (Кировский район), где после назначения депутата Григория Вихарева главой Белоярского освободилось место. Как писало URA.RU, на округ претендуют депутат заксобрания Вячеслав Вегнер (хотя сам он это отрицает) и влиятельный депутат думы Дмитрий Николаев, который в действующий созыв попал по спискам ЛДПР.

«На прошлой неделе Вегнер приходил к Орлову, чтобы гарантировать выдвижение от „Единой России“ для своего человека. Однако получил ответ, что лучше обратиться к губернатору — финальное решение по списку кандидатов принимает он. Орлов просто не захотел ссориться с кланом, который представляет Николаев», — поделился инсайдер.

Дмитрий Николаев — один из фронтменов авторитетного коммунального холдинга, контролирующего большинство крупных управляющих компаний Екатеринбурга. Помимо Николаева, в думе он представлен еще четырьмя депутатами. В целом группа лояльна администрации.

В разговоре с URA.RU Вегнер заверил, что никогда не обсуждал с Орловым выборы в гордуму. «Похоже на какую-то информационную провокацию», — отметил политик.

Еще один конфликт, которого якобы избежал Орлов, связан с «Водоканалом». Как писало URA.RU, мэр 11 ноября продлил контракт гендиректору Евгению Лузгину. По одной из версий, частичный контроль над предприятием сохраняет близкий к главе региона совладелец «Мотива» Виталий Кочетков, который покровительствует некоторым другим депутатам (включая спикера думы Игоря Володина) и с 2018 года бьется за продажу «Водоканала». И поэтому сохранение Лузгина могло быть выгодно бизнесмену, считает второй источник.

«Орлов, чтобы не вступать в открытую конфронтацию с Кочетковым, не раздражать губернатора, просто решил переназначить гендиректора. Тем более в политику Лузгин не лезет — чистый технарь», — уверен собеседник агентства.