Коммунальный клан теряет место во власти Екатеринбурга

Богатейшему депутату мешают старый конфликт и хитрый коллега из заксо

01 ноября 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

На выборах Дмитрий Николаев был бы полезен любой партии, уверены его коллеги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа авторитетных бизнесменов, контролирующих крупный коммунальный холдинг, рискует лишиться места в гордуме Екатеринбурга по итогам выборов-2023. По данным URA.RU, претензии Дмитрия Николаева — богатейшего депутата — на освободившийся одномандатный округ №8 (Кировский район) оспорил депутат заксобрания Вячеслав Вегнер, оказавший команде губернатора Евгения Куйвашева услугу. Округ №8 стал вакантным 1 ноября. Григория Вихарева, который представлял этот округ с 2017 года (то есть в двух созывах думы), избрали главой Белоярского — со второй попытки. Первая провалилась в начале марта. Тогда группа депутатов, которых ассоциируют с местными бизнесменами Олегом Мошкиным и Михаилом Каримовым, испортила бюллетени. После этого областные власти поменяли свое представительство в конкурсной комиссии (в частности, в нее вошел депутат заксо Вячеслав Вегнер) и запустили второй раунд кулуарных переговоров. Из-за выборов главы региона и частичной мобилизации он растянулся почти на полгода. Вячеслав Вегнер включился в выборы мэра Белоярского сразу после демарша мундепов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Вегнер еще на старте консультаций дал понять [областным властям], что плата за его участие в конфликте — выдвижение его человека по округу Вихарева. С ним согласились», — не называя фамилий, рассказал свидетель интриги. Наличие такой договоренности URA.RU подтвердил источник в горадминистрации. «Хотя изначально предполагалось, что в округе №8 власти поддержат Николаева», — добавил собеседник. На выборы 2018 года Николаев вместе с Вихаревым шел от ЛДПР. Григорий, на тот момент координатор ЛДПР по Екатеринбургу, был не только кандидатом-одномандатником, но и занимал второе место в общегородском партсписке вслед за Владимиром Жириновским. Третьим был Антон Гусев (на тот момент координатор ЛДПР по Свердловской области). ЛДПР получила по спискам два мандата. Поскольку Вихарев победил в округе №8, его место в списке перешло Гусеву. А место Гусева — Николаеву, возглавлявшему Кировскую территориальную группу. Вместе с Григорием Вихаревым ЛДПР в Екатеринбурге взяла три мандата на выборах-2018, тот успех вряд ли повторится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В то время, кстати, Николаев и Вихарев представляли один клан. Но впоследствии пути разошлись, и фракция коммунального холдинга в думе сократилась до пяти человек. Сейчас Николаев — один из важнейших ее участников. Он возглавляет УЖК «Ардо» и в последние два года отчитывается о самых высоких доходах среди коллег-депутатов. Впрочем, сам Николаев говорит, что называть его «богатейшим» несправедливо: средства, указанные в декларации, якобы не его личные, а предприятия. По последним слухам, группа, которую представляет Николаев, по итогам выборов-2023 намерена как минимум сохранить количество голосов в думе. Но шансы Николаева переизбраться по спискам ЛДПР оценивают как минимальные. «Партия вряд ли повторит успех 2018 года. Максимум, на который она может рассчитывать, — один мандат по спискам. Для попадания в думу, таким образом, необходимо становиться на первое место. Но Николаеву его не отдадут», — уверен источник, погруженный во внутрипартийные расклады. Статья по теме Вброс про отмену выборов в Екатеринбурге озадачил Кремль Он называет две причины. Первая — амбиции Антона Гусева (сейчас он координатор ЛДПР по Екатеринбургу). «Гусев — человек, глубоко встроенный в партийную систему. Он видит себя в следующем созыве, и ставка будет сделана на него», — объяснил инсайдер. Вторая причина — якобы имевшие место трения между Николаевым, Александром Каптюгом и Данилом Шилковым. В 2018 году Шилков был депутатом Госдумы от ЛДПР и курировал работу партии в регионе, а Каптюг — депутатом гордумы Асбеста и шел в партсписке ЛДПР вслед за Николаевым. «Сразу после выборов Шилков просил Николаева уступить свое место в гордуме Каптюгу. Николаев отказался», — поделился собеседник. Сейчас Шилков — аудитор Счетной палаты РФ, а Каптюг — координатор ЛДПР по Свердловской области и депутат заксо. В беседе с URA.RU Шилков сказал, что такого разговора с Николаевым у него не было. Николаев также заверил корреспондента, что с участниками той кампании он в прекрасных отношениях. Предстоящие выборы Николаев, по его словам, предметно ни с кем пока не обсуждал: ведь до сих пор неясно, по какой схеме они пройдут, смешанной или мажоритарной. А Вегнер заявил, что интереса к Кировскому округу №8 никак не проявлял.

Группа авторитетных бизнесменов, контролирующих крупный коммунальный холдинг, рискует лишиться места в гордуме Екатеринбурга по итогам выборов-2023. По данным URA.RU, претензии Дмитрия Николаева — богатейшего депутата — на освободившийся одномандатный округ №8 (Кировский район) оспорил депутат заксобрания Вячеслав Вегнер, оказавший команде губернатора Евгения Куйвашева услугу. Округ №8 стал вакантным 1 ноября. Григория Вихарева, который представлял этот округ с 2017 года (то есть в двух созывах думы), избрали главой Белоярского — со второй попытки. Первая провалилась в начале марта. Тогда группа депутатов, которых ассоциируют с местными бизнесменами Олегом Мошкиным и Михаилом Каримовым, испортила бюллетени. После этого областные власти поменяли свое представительство в конкурсной комиссии (в частности, в нее вошел депутат заксо Вячеслав Вегнер) и запустили второй раунд кулуарных переговоров. Из-за выборов главы региона и частичной мобилизации он растянулся почти на полгода. «Вегнер еще на старте консультаций дал понять [областным властям], что плата за его участие в конфликте — выдвижение его человека по округу Вихарева. С ним согласились», — не называя фамилий, рассказал свидетель интриги. Наличие такой договоренности URA.RU подтвердил источник в горадминистрации. «Хотя изначально предполагалось, что в округе №8 власти поддержат Николаева», — добавил собеседник. На выборы 2018 года Николаев вместе с Вихаревым шел от ЛДПР. Григорий, на тот момент координатор ЛДПР по Екатеринбургу, был не только кандидатом-одномандатником, но и занимал второе место в общегородском партсписке вслед за Владимиром Жириновским. Третьим был Антон Гусев (на тот момент координатор ЛДПР по Свердловской области). ЛДПР получила по спискам два мандата. Поскольку Вихарев победил в округе №8, его место в списке перешло Гусеву. А место Гусева — Николаеву, возглавлявшему Кировскую территориальную группу. В то время, кстати, Николаев и Вихарев представляли один клан. Но впоследствии пути разошлись, и фракция коммунального холдинга в думе сократилась до пяти человек. Сейчас Николаев — один из важнейших ее участников. Он возглавляет УЖК «Ардо» и в последние два года отчитывается о самых высоких доходах среди коллег-депутатов. Впрочем, сам Николаев говорит, что называть его «богатейшим» несправедливо: средства, указанные в декларации, якобы не его личные, а предприятия. По последним слухам, группа, которую представляет Николаев, по итогам выборов-2023 намерена как минимум сохранить количество голосов в думе. Но шансы Николаева переизбраться по спискам ЛДПР оценивают как минимальные. «Партия вряд ли повторит успех 2018 года. Максимум, на который она может рассчитывать, — один мандат по спискам. Для попадания в думу, таким образом, необходимо становиться на первое место. Но Николаеву его не отдадут», — уверен источник, погруженный во внутрипартийные расклады. Он называет две причины. Первая — амбиции Антона Гусева (сейчас он координатор ЛДПР по Екатеринбургу). «Гусев — человек, глубоко встроенный в партийную систему. Он видит себя в следующем созыве, и ставка будет сделана на него», — объяснил инсайдер. Вторая причина — якобы имевшие место трения между Николаевым, Александром Каптюгом и Данилом Шилковым. В 2018 году Шилков был депутатом Госдумы от ЛДПР и курировал работу партии в регионе, а Каптюг — депутатом гордумы Асбеста и шел в партсписке ЛДПР вслед за Николаевым. «Сразу после выборов Шилков просил Николаева уступить свое место в гордуме Каптюгу. Николаев отказался», — поделился собеседник. Сейчас Шилков — аудитор Счетной палаты РФ, а Каптюг — координатор ЛДПР по Свердловской области и депутат заксо. В беседе с URA.RU Шилков сказал, что такого разговора с Николаевым у него не было. Николаев также заверил корреспондента, что с участниками той кампании он в прекрасных отношениях. Предстоящие выборы Николаев, по его словам, предметно ни с кем пока не обсуждал: ведь до сих пор неясно, по какой схеме они пройдут, смешанной или мажоритарной. А Вегнер заявил, что интереса к Кировскому округу №8 никак не проявлял.