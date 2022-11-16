Зеленский: ракета, упавшая в Польше, не была украинской. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Украину надо было допустить на место инцидента, считает Зеленский Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Ракета, упавшая во вторник на территории Польши, не принадлежала Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета», — предает слова президента «Интерфакс-Украина». Зеленский добавил, что им были получены доклады ВСУ и украинских ВВС, которым он «не может не доверять».

По словам главы Украины, Киев нужно было допустить на место происшествия. «А можно не говорить окончательные выводы? Имеем право быть в следственной группе? Конечно», — подытожил глава государства.

Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО.

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Ракета, упавшая во вторник на территории Польши, не принадлежала Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета», — предает слова президента «Интерфакс-Украина». Зеленский добавил, что им были получены доклады ВСУ и украинских ВВС, которым он «не может не доверять». По словам главы Украины, Киев нужно было допустить на место происшествия. «А можно не говорить окончательные выводы? Имеем право быть в следственной группе? Конечно», — подытожил глава государства. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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