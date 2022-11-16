Зеленский: ракета, упавшая в Польше, не была украинской. Видео

16 ноября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Украину надо было допустить на место инцидента, считает Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Ракета, упавшая во вторник на территории Польши, не принадлежала Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета», — предает слова президента «Интерфакс-Украина». Зеленский добавил, что им были получены доклады ВСУ и украинских ВВС, которым он «не может не доверять». По словам главы Украины, Киев нужно было допустить на место происшествия. «А можно не говорить окончательные выводы? Имеем право быть в следственной группе? Конечно», — подытожил глава государства. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО.

Ракета, упавшая во вторник на территории Польши, не принадлежала Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета», — предает слова президента «Интерфакс-Украина». Зеленский добавил, что им были получены доклады ВСУ и украинских ВВС, которым он «не может не доверять». По словам главы Украины, Киев нужно было допустить на место происшествия. «А можно не говорить окончательные выводы? Имеем право быть в следственной группе? Конечно», — подытожил глава государства. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО.