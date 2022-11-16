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Ракета, упавшая во вторник на территории Польши, не принадлежала Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета», — предает слова президента «Интерфакс-Украина». Зеленский добавил, что им были получены доклады ВСУ и украинских ВВС, которым он «не может не доверять». По словам главы Украины, Киев нужно было допустить на место происшествия. «А можно не говорить окончательные выводы? Имеем право быть в следственной группе? Конечно», — подытожил глава государства. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО.