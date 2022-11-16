Зеленский пожаловался, что Россия не хочет с ним общаться

Зеленский сказал, что Россия просто не общается с Украиной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Россия не предлагала никаких мирных переговоров с Украиной», — передает заявления украинского президента
Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Так, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ готова к дипломатическому решению конфликта «с учетом реалий», передает «Царьград».
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