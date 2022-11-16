Зеленский пожаловался, что Россия не хочет с ним общаться 16 ноября 2022 в 22:39 Размер текста - 17 + Зеленский сказал, что Россия просто не общается с Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Россия не предлагала никаких мирных переговоров с Украиной», — передает заявления украинского президента MK.RU . Он добавил, что РФ просто «не общается» с ним. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Так, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ готова к дипломатическому решению конфликта «с учетом реалий», передает «Царьград». Россия не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Россия не предлагала никаких мирных переговоров с Украиной», — передает заявления украинского президента MK.RU. Он добавил, что РФ просто «не общается» с ним. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Так, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ готова к дипломатическому решению конфликта «с учетом реалий», передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям