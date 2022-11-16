Зеленский пожаловался, что Россия не хочет с ним общаться

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский сказал, что Россия просто не общается с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия не предлагала никаких мирных переговоров с Украиной», — передает заявления украинского президента MK.RU. Он добавил, что РФ просто «не общается» с ним.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Так, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ готова к дипломатическому решению конфликта «с учетом реалий», передает «Царьград».

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Россия не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Россия не предлагала никаких мирных переговоров с Украиной», — передает заявления украинского президента MK.RU. Он добавил, что РФ просто «не общается» с ним. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Так, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ готова к дипломатическому решению конфликта «с учетом реалий», передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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