США обвинили Украину в поставке запрещенных боеприпасов Азербайджану

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Украина поставляла боеприпасы с белым фосфором азербайджанской армии во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха Фото:

Украина в 2020 году во время армяно-азербайджанского конфликта поставляла Азербайджану запрещенные боеприпасы с белым фосфором. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Конгресса США Роберт Менендес на слушаниях в своем комитете, где обсуждается ситуация в Закавказье.

«К сожалению, фосфорные боеприпасы, используемые Азербайджаном, были поставлены Украиной», — цитирует Менендеса ТАСС. Отмечается, что в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха обе стороны обвиняли друг друга в применении такого вооружения.

Ранее также стало известно о применении фосфорных боеприпасов военной коалицией под руководством США во время операции по освобождению столицы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Эр-Ракки. Сама коалиция отвергала обвинения в использовании такого вида вооружения, передает RT. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже обвинял ВСУ в применении оружия с белым фосфором, сообщает телеканал 360. Обвинения в использовании запрещенных снарядов также были и в сторону Турции, пишет «Национальная служба новостей».

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Украина в 2020 году во время армяно-азербайджанского конфликта поставляла Азербайджану запрещенные боеприпасы с белым фосфором. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Конгресса США Роберт Менендес на слушаниях в своем комитете, где обсуждается ситуация в Закавказье. «К сожалению, фосфорные боеприпасы, используемые Азербайджаном, были поставлены Украиной», — цитирует Менендеса ТАСС. Отмечается, что в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха обе стороны обвиняли друг друга в применении такого вооружения. Ранее также стало известно о применении фосфорных боеприпасов военной коалицией под руководством США во время операции по освобождению столицы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Эр-Ракки. Сама коалиция отвергала обвинения в использовании такого вида вооружения, передает RT. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже обвинял ВСУ в применении оружия с белым фосфором, сообщает телеканал 360. Обвинения в использовании запрещенных снарядов также были и в сторону Турции, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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