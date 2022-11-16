США обвинили Украину в поставке запрещенных боеприпасов Азербайджану

16 ноября 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Украина поставляла боеприпасы с белым фосфором азербайджанской армии во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина в 2020 году во время армяно-азербайджанского конфликта поставляла Азербайджану запрещенные боеприпасы с белым фосфором. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Конгресса США Роберт Менендес на слушаниях в своем комитете, где обсуждается ситуация в Закавказье. «К сожалению, фосфорные боеприпасы, используемые Азербайджаном, были поставлены Украиной», — цитирует Менендеса ТАСС. Отмечается, что в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха обе стороны обвиняли друг друга в применении такого вооружения. Ранее также стало известно о применении фосфорных боеприпасов военной коалицией под руководством США во время операции по освобождению столицы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Эр-Ракки. Сама коалиция отвергала обвинения в использовании такого вида вооружения, передает RT. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже обвинял ВСУ в применении оружия с белым фосфором, сообщает телеканал 360. Обвинения в использовании запрещенных снарядов также были и в сторону Турции, пишет «Национальная служба новостей».

Украина в 2020 году во время армяно-азербайджанского конфликта поставляла Азербайджану запрещенные боеприпасы с белым фосфором. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Конгресса США Роберт Менендес на слушаниях в своем комитете, где обсуждается ситуация в Закавказье. «К сожалению, фосфорные боеприпасы, используемые Азербайджаном, были поставлены Украиной», — цитирует Менендеса ТАСС. Отмечается, что в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха обе стороны обвиняли друг друга в применении такого вооружения. Ранее также стало известно о применении фосфорных боеприпасов военной коалицией под руководством США во время операции по освобождению столицы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Эр-Ракки. Сама коалиция отвергала обвинения в использовании такого вида вооружения, передает RT. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже обвинял ВСУ в применении оружия с белым фосфором, сообщает телеканал 360. Обвинения в использовании запрещенных снарядов также были и в сторону Турции, пишет «Национальная служба новостей».