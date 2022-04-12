Историк Макушин напомнил о военных преступлениях США в Сирии

12 апреля 2022 в 21:58 Размер текста - 17 +

В 2017 году военная коалиция под руководством США штурмовала Эр-Ракку с применением фосфорных боеприпасов (архивное фото) Фото: Евгений Ганеев новость из сюжета Война в Сирии Военная коалиция под руководством США во время операции по освобождению столицы ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ) Эр-Ракки применяли запрещенные фосфорные боеприпасы. Об этом URA.RU заявил член Ассоциации историков Союзного Государства Александр Макушин. «В результате боев, которые продолжались с 9 мая по 17 октября 2017 года, можете себе представить, как перепахали Ракку? Фосфорные боеприпасы применяла авиация, а авиация коалиции. Кто именно применял, самолеты какой страны, мы можем только предполагать. Но фосфорные авиационные боеприпасы, огнеметы и фосфорные боеприпасы артиллерийские могли примениться только с ведома администрации США», — сказал Александр Макушин. Историк также рассказал о последствиях для людей, которые были подвержены обстрелам из фосфорных снарядов. «При попадании на тело человека горящий белый фосфор вызывает тяжелейшие ожоги, которые совмещают в себе температурное и химическое поражение. Оказывает тяжелейшее психологическое воздействие. При отравлении парами белого фосфора, они попадают в желудочно-кишечный тракт, резкие боли в животе, рвота, причем рвотные массы в темноте могут иногда светиться», — уточнил эксперт. При этом, отметил Макушин, международные организации не могут обвинить США в применении запрещенного оружия. «По Женевской конвенции, это преступление, но инкриминировать США мы не можем, потому что они не являются подписантами протокола Женевской конвенции. Они не подписывают и плевать они хотели. Есть протокол „Конвенция о конкретных видах обычного оружия“ 1980 года. Он запрещает это все, но ни США, ни Израиль не подписывали их», — добавил он. Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в беседе с URA.RU подчеркнул, что во время боевых действий военные США не видят разницы между солдатами противника и мирным населением. «Это было и в Ираке, и в Югославии в 1999 году, и в Сирии. Они никогда не считались с мирным гражданским населением. Можете даже вспомнить последние события 2021 года — уход американцев из Афганистана и отдельные наводки с их предположением отдельных террористов. Они не стали заморачиваться, есть там рядом гражданские, кто там в машине. Они беспилотником наносят удар по ошибочной цели и не заморачиваются, что там погибло семеро детей», — заключил собеседник агентства. В августе 2017 года американские военные скидывали фосфорные бомбы на госпиталь в городе Ракка. Всего было применено более двух десятков снарядов. Также глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что удары фосфорными боеприпасами самолетами ВВС США были нанесены по сирийской провинции Дейр эз-Зор в сентябре 2018 года. Пентагон отвергает эти обвинения. Применение боеприпасов с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции от 1949 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Военная коалиция под руководством США во время операции по освобождению столицы ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ) Эр-Ракки применяли запрещенные фосфорные боеприпасы. Об этом URA.RU заявил член Ассоциации историков Союзного Государства Александр Макушин. «В результате боев, которые продолжались с 9 мая по 17 октября 2017 года, можете себе представить, как перепахали Ракку? Фосфорные боеприпасы применяла авиация, а авиация коалиции. Кто именно применял, самолеты какой страны, мы можем только предполагать. Но фосфорные авиационные боеприпасы, огнеметы и фосфорные боеприпасы артиллерийские могли примениться только с ведома администрации США», — сказал Александр Макушин. Историк также рассказал о последствиях для людей, которые были подвержены обстрелам из фосфорных снарядов. «При попадании на тело человека горящий белый фосфор вызывает тяжелейшие ожоги, которые совмещают в себе температурное и химическое поражение. Оказывает тяжелейшее психологическое воздействие. При отравлении парами белого фосфора, они попадают в желудочно-кишечный тракт, резкие боли в животе, рвота, причем рвотные массы в темноте могут иногда светиться», — уточнил эксперт. При этом, отметил Макушин, международные организации не могут обвинить США в применении запрещенного оружия. «По Женевской конвенции, это преступление, но инкриминировать США мы не можем, потому что они не являются подписантами протокола Женевской конвенции. Они не подписывают и плевать они хотели. Есть протокол „Конвенция о конкретных видах обычного оружия“ 1980 года. Он запрещает это все, но ни США, ни Израиль не подписывали их», — добавил он. Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в беседе с URA.RU подчеркнул, что во время боевых действий военные США не видят разницы между солдатами противника и мирным населением. «Это было и в Ираке, и в Югославии в 1999 году, и в Сирии. Они никогда не считались с мирным гражданским населением. Можете даже вспомнить последние события 2021 года — уход американцев из Афганистана и отдельные наводки с их предположением отдельных террористов. Они не стали заморачиваться, есть там рядом гражданские, кто там в машине. Они беспилотником наносят удар по ошибочной цели и не заморачиваются, что там погибло семеро детей», — заключил собеседник агентства. В августе 2017 года американские военные скидывали фосфорные бомбы на госпиталь в городе Ракка. Всего было применено более двух десятков снарядов. Также глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что удары фосфорными боеприпасами самолетами ВВС США были нанесены по сирийской провинции Дейр эз-Зор в сентябре 2018 года. Пентагон отвергает эти обвинения. Применение боеприпасов с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции от 1949 года.