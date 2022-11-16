Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации

17 ноября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

За приостановку членства России проголосовали 64 делегата Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. Как сообщили в пресс-службе МПК, решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее. «В связи с приостановлением Россия теряет все права членства с учетом права на апелляцию. […] Только генеральная ассамблея может отменить приостановку», — говорится в заявление. За приостановку членства России проголосовали 64 делегата, против — 36. Еще 16 человек воздержались. Следующая генеральная ассамблея пройдет в конце 2023 года. Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщал, что президенту ПКР Павлу Рожкову отказали в визе, которая была нужна для участив в генеральной ассамблее МПК в Германии, сообщает RT. В ПМК назвали такое решение «беспрецендентным». Рожков участвовал в заседании генассамблеи по видеосвязи, уточняет ФАН. Страны Запада с началом спецоперации на Украине ввели против Москвы жесткие санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. В частности, спортсменов РФ не допустили до Паралимпиады в Пекине, а национальную команду по футболу отстранили от матчей отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. Как сообщили в пресс-службе МПК, решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее. «В связи с приостановлением Россия теряет все права членства с учетом права на апелляцию. […] Только генеральная ассамблея может отменить приостановку», — говорится в заявление. За приостановку членства России проголосовали 64 делегата, против — 36. Еще 16 человек воздержались. Следующая генеральная ассамблея пройдет в конце 2023 года. Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщал, что президенту ПКР Павлу Рожкову отказали в визе, которая была нужна для участив в генеральной ассамблее МПК в Германии, сообщает RT. В ПМК назвали такое решение «беспрецендентным». Рожков участвовал в заседании генассамблеи по видеосвязи, уточняет ФАН. Страны Запада с началом спецоперации на Украине ввели против Москвы жесткие санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. В частности, спортсменов РФ не допустили до Паралимпиады в Пекине, а национальную команду по футболу отстранили от матчей отборочного цикла чемпионата мира-2022.